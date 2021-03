Deporte y salud por todos los rincones

En tiempos de covid, deporte al aire libre y para todo tipo de personas. Con esa filosofía, y con la salud por bandera, los responsables del Club Triatlón Oviedo han sacado a la calle su programa “Scatenato”, un sistema de entrenamiento que puede realizarse en cualquier parque o rincón de Oviedo y que esta semana se ha estrenado en La Corredoria. “Hemos empezado aquí, en la Plaza de la Enseñanza, pero mañana podríamos trasladarnos al Campo San Francisco. Lo que buscamos es mejorar la vida cotidiana de las personas con rutinas que no necesitan aparatos”, explica Jesús Valles, el presidente del club organizador y el principal impulsor de la iniciativa.

El Club Triatlón Oviedo llevaba ocho años ofreciendo gimnasia de mantenimiento en el centro social del Cortijo y en el colegio Corredoria I. Empezaron con ejercicios funcionales al tiempo que se ponía de moda el “crossfit”, pero pronto moldearon las clases en función del perfil de los usuarios. “Vimos que la mayoría eran mujeres de entre 30 y 40 años que querían encontrarse bien físicamente y bajar de peso, pero aún así buscamos un método que pudiera servir para todo el mundo, desde una persona que nunca ha hecho deporte hasta un atleta experimentado. Así nació el ‘Scatenato’”, señala Valles. “Teníamos tres grupos con cincuenta personas y tres días de clase a la semana, pero llegó el confinamiento y se paró todo”, añade el presidente del club.

Ahora, han vuelto con fuerza. “La gente tenía necesidad de seguir haciendo deporte y a las dos semanas de estar en casa empezamos a dar clases online y a colgarlas en Youtube. Tuvieron mucho éxito y eso fue lo que de verdad nos motivó a tomarnos las cosas más en serio”, dice Jesús Valles. Y lo hicieron. “Desarrollamos una aplicación para el móvil que cuenta con más de cien entrenamientos prediseñados en función de los objetivos de cada persona. Tiene más de 4.000 ejercicios diferentes que están pensados para trabajar en casa o en cualquier espacio público sin ningún tipo de aparato. Son programas que sirven para mejorar la vida cotidiana de una persona que hasta entonces era sedentaria o para avanzar en la actividad deportiva de alguien que ya hacía algún tipo de disciplina”, añade el presidente del Club Triatlón Oviedo. “Scatenato” también les permite a los usuarios contar con un tratamiento individualizado a un precio que no supera los veinte euros al mes. “En el equipo contamos además con nutricionistas, psicólogos y con dos instructores. Queremos que la gente rompa con su vida anterior y haga deporte”, explica Jesús Valles.

Un ejemplo de ese cambio es Fani Sánchez, una de las instructoras. Tiene mielofibrosis irreversible –un cáncer de médula ósea– y hace diez años no le daban más de una década de vida. “Empecé con el objetivo de hacer una flexión completa y correr 400 metros sin parar y ahora hago triatlón. Cada vez que voy al médico me dicen que estoy perfecta. El deporte es salud y el ‘Scatenato’, vida. A mi se me iba a acabar este año, pero aquí estoy”, sonríe. María López, por su parte, tiene 33 años y acaba de unirse al grupo. Nunca había hecho deporte. “Lo necesitaba física y psicológicamente. Subo unas escaleras y me canso. Eso me puso en alerta”, afirma.

Cristina Allende y Vanesa Pérez también forman parte del programa, al que puede apuntarse cualquiera a través de la web del Club Triatlón Oviedo. “Hay una atención individualizada a un precio de risa. Pero ya no es el dinero, que también importa, se trata de cuidar la salud y de disfrutar con un sistema de entrenamiento muy bueno y entretenido”, dice Allende.