Piden cárcel para un conductor huido tras arrollar a una mujer en un paso de cebra de Oviedo

El informe de acusación relata cómo el procesado trató de eludir toda responsabilidad. Supuestamente, tras el impacto, siguió conduciendo hasta su garaje de la calle Río Deva, en el barrio de Ventanielles. Desde allí fue hasta su casa, situada en una zona cercana, pero agentes de la Policía Local, que actuaron de manera diligente, se presentaron en el domicilio con la intención de detenerle y aclarar lo sucedido.

Los agentes desplazados aseguran que el hombre “presentaba rostro congestionado y olor a alcohol en el aliento”. Estos signos le llevaron a someterle a la prueba de alcoholemia a eso de las tres menos cuarto de la mañana. El test arrojó un resultado de 0,53 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Un cuarto de hora después fue sometido a una segunda prueba en la que dio 0,50. El sospechoso declinó realizar análisis médicos de contraste y según fuentes de la investigación, a pesar de habérsele practicado las pruebas, estas no podrán acreditar la intoxicación a la hora del atropello por producirse en otra ubicación y 45 minutos después del suceso.

La víctima, que según indicaron fuentes policiales estaba embarazada en aquel momento –el escrito de acusación no recoge esta circunstancia–, resultó herida de consideración en la pierna izquierda, aunque su vida no llegó a correr peligro. Los informes médicos apuntan a que sufrió varias contusiones en el cuerpo, además de un esguince de ligamento lateral interno de rodilla izquierda y erosiones tanto en la rodilla como en el tobillo izquierdo. Los daños precisaron de tratamientos que se alargaron durante 60 días, si bien a día de hoy no sufre secuelas.

En los atestados facilitados por parte del personal de la concejalía de Seguridad Ciudadana de Oviedo, que dirige el edil popular José Ramón Prado, se asegura que el comportamiento de la viandante cumplió escrupulosamente con las normas de seguridad vial. “En aquel momento cruzaba correctamente la calle”, indican los funcionarios municipales en sus informes.

Por parte del ministerio público se aprecian dos posibles delitos. Por una parte, el fiscal interesa la condena a un año de cárcel y la retirada del permiso de conducción durante dos años por un delito de abandono de lugar del accidente. Por otro lado, la Fiscalía solicita una multa de seis euros diarios durante seis meses, es decir 1.080 euros, por un delito de lesiones por imprudencia menos grave al que añade una petición de retirada de carné durante medio año más. En caso de no abonar el pago de la sanción, el conductor debería entrar en la cárcel de manera subsidiaria.

Del mismo modo, la Fiscalía pide indemnizar a la víctima con 1.863 euros por las lesiones ocasionadas, así como abonar al SESPA los gastos derivados de la atención y el tratamiento y el abono de las costas del juicio.

La vista oral se celebrará hoy a las nueve y media de la mañana el juzgado de lo penal número 3 de Oviedo.

La ciudad registró en la madrugada del suceso otros dos accidentes mortales con fugas similares

Las primeras horas del 26 de mayo de 2019, día de las últimas elecciones municipales y autonómicas, bien podría rebautizarse como “la madrugada de los conductores fugados”. Además del atropello con abandono del lugar del accidente que se juzga esta mañana en Llamaquique, la ciudad fue escenario aquella noche de otros dos sonados siniestros con conductores huidos en los que perdieron la vida Mamel Castañón, de 43 años, y la joven de origen paraguayo, Nathalie Worman. Fue en torno a las tres y media de aquella madrugada cuando Mamel Castañón murió en el acto tras ser arrollado por un coche mientras cruzaba la calle Argüelles. El conductor se dio a la fuga, pero las cámaras colocadas en el teatro Campoamor permitieron a los agentes municipales dar con él a primera hora de la mañana tras pasar la noche de fiesta con parada incluida en un club de alterne. El acusado, Iván González García, más conocido como “Pichurry” al usar ese apodo durante su paso por varios programas de televisión, se enfrenta ahora seis años de cárcel y ocho de retirada de carné por un supuesto delito de conducción temeraria en concurso con un delito de homicidio por imprudencia grave. Poco antes de las ocho de la mañana, la Policía y los bomberos se veían obligados a intervenir en otro siniestro en el enlace del HUCA desde la autopista. Un vehículo en el que iba un chico y dos chicas salió volando varios metros hasta una zona verde. El varón que pilotaba el coche se fue al HUCA sin pedir auxilio y dejando malherida a Nathalie Worman, de 21 años, que falleció un mes después, en el propio hospital, a consecuencia de las heridas. La otra ocupante del vehículo logró recuperarse de sus heridas tiempo después y el conductor está a la espera de juicio, acusado de los delitos de conducción temeraria, homicidio por imprudencia grave y abandono del lugar de socorro por los cuales le piden una condena de seis años de cárcel.