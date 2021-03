Trubia clama por su ansiada ambulancia: "Los políticos solo dibujaron el aparcamiento"

En Trubia ya no miran el reloj para contar los minutos que tarda la ambulancia, llevan años a la espera. Una cruz roja adorna una plaza de aparcamiento junto al consultorio periférico de la localidad, pero nadie la ocupa, ni lo hizo desde la inauguración del edificio en 2010. “Los políticos dibujaron la cruz en el aparcamiento, pero no llegaron a poner la ambulancia”, relata José Luis Álvarez Casillas. Trubia tiene 2.000 habitantes, tres grandes empresas, un millar de trabajadores en la industria pesada y ningún vehículo de emergencias. Desde la asociación vecinal “Trubia se mueve” aseguran que nadie cuenta ya los años desde que la villa no cuenta con una ambulancia propia pero advierten de que “cualquier día puede ocurrir una desgracia”. Los vecinos hablan de posibles catástrofes simultáneas, de accidentes laborales como los que ya se han visto en el pasado, pero hay tragedias diarias que hacen menos ruido y que pasan desapercibidas.

Luisa Álvarez, vecina de Trubia recuerda una mañana de 2014 en la que su padre le avisó de que su madre estaba en el suelo. Le había dado un ictus. Le pidió que llamase al 112 y corrió hasta la casa familiar, junto a la carretera general que atraviesa la localidad. Un médico del consultorio trubieco se dirigió al domicilio. Juntos volvieron a llamar a una ambulancia que tenía que llegar desde Oviedo. Pasaron 45 minutos antes de que llegase. Entonces, la madre de Luisa ya había fallecido. “No lo denunciamos porque mi padre y mi hermano no quisieron hacerlo”, relata la vecina, ahora movilizada contra el “abandono” al que, dice, las administraciones han condenado a la villa cañonera. Esta historia, la suya, seguro que se ha repetido más veces, asegura.

Que exista una plaza para una ambulancia, pero no haya ningún vehículo, explican los trubiecos, tiene una explicación. “Antiguamente había una ambulancia aquí dentro”, relata un trabajador de la Fábrica de Armas a las puertas del recinto. “Cuando los ingleses (General Dynamics) compraron la empresa se deshicieron de ella”, explica. Al haber una ambulancia en la Fábrica la administración consideró que destinar otro vehículo sanitario a la villa suponía duplicar recursos.

Ahora, los vecinos exigen que el Principado termine el proyecto del consultorio y “se adelante a lo que pueda pasar”. No quieren que, otra vez, la ambulancia llegue “demasiado tarde”.

“No tenemos ni los servicios básicos”, afirman los vecinos

La Federación de Asociaciones de Trubia (FAT) no aguanta más. Los responsables del colectivo emitieron ayer un comunicado para denunciar la situación de “abandono total” en la que se encuentra, según sostienen, una localidad que “no cuenta ni con los servicios básicos sanitarios y sociales”. La FAT asegura que Trubia lleva “en el olvido” desde que comenzó la pandemia. “Llevamos un año sin servicio de pediatría, sin trabajadora social, sin biblioteca, sin polideportivo y sin centros sociales. Entendemos que, ante una situación de emergencia sanitaria, hay que paralizar ciertas cuestiones, pero no lo básico”, afirman. Además de un mejor servicio de pediatría, los vecinos reclaman acceso directo a los servicios sociales del Ayuntamiento.