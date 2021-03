La Federación de Asociaciones de Trubia (FAT) no aguanta más. Los responsables del colectivo emitieron esta mañana un comunicado para denunciar la situación de "abandono total" en la que se encuentra, según sostienen, una localidad que "no cuenta ni con los servicios básicos sanitarios y sociales". La FAT asegura que Trubia lleva "en el olvido" desde que comenzó la pandemia. "Llevamos un año sin servicio de pediatría, sin trabajadora social, sin biblioteca, sin polideportivo y sin centros sociales. Entendemos que ante una situación de emergencia sanitaria hay que paralizar ciertos servicios, pero no los básicos", afirman.

El servicio médico para los niños es uno de los asuntos que más preocupa. "Actualmente el servicio de pediatría se ha restaurado y nuestros niños vuelven ser atendidos por un profesional. Sin embargo, la actitud del Alcalde negando la posibilidad de un más que esperado voto unánime en el Pleno municipal para conseguir un servicio de pediatría diario ha dejado heladas las esperanzas de las familias", critican.

Pero también exigen buen trato para sus mayores. "El centro social de La Riera es el espacio donde la trabajadora social del Ayuntamiento tiene su despacho para atender a la población de la zona. Bajaba dos días a la semana y era un servicio muy demandado por los diferentes temas sociales, como es la ayuda a domicilio o las ayudas a personas necesitadas. Pero con el inicio de la pandemia, el cerró los centros sociales y privó de este servicio a los trubiecos", explican. "El único contacto que dejaron es un papel en la puerta con un número de teléfono al que nadie responde", añaden los denunciantes.