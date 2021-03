La Corredoria quiere salvar sus hórreos

La representante vecinal tiene miedo de que los hórreos acaben por venirse abajo “si el Ayuntamiento no coge el toro por los cuernos” y no lleva a cabo un plan de choque con urgencia. “No hay más que decir que uno de ellos sufrió un incendio hace dos años y que nadie ha hecho nada desde entonces. Además, todos ellos presentan muchísimos daños, están llenos de maleza, tienen el tejado en muy malas condiciones... Como no hagan algo rápido se van a caer y vamos a perder una parte importante de la historia del barrio”, dice Maite Orozco, que asegura ser la portavoz de otros colectivos, como la Asociación de Amas de Casa o la recién creada Plataforma AS-II. “En su momento se gastó mucho dinero para ponerlos en el sitio que ocupan actualmente y ahora se están dejando caer sin que nadie haga nada por evitarlo. Normalmente hay normas estrictas para la conservación de este tipo de construcciones, pero parece que a los hórreos de La Corredoria no se les da el mismo trato”, añade la presidenta vecinal.

Los vecinos no sólo piden una intervención inmediata para intentar salvar los hórreos del parque de La Cabornia, quieren que el mantenimiento sea constante y que la Policía Municipal se encargue de vigilar la zona para que no se produzcan acciones que puedan deteriorar aún más el conjunto patrimonial. “Los chavales se meten dentro a hacer lo que les da la gana y luego pasa lo que pasa. Esa zona es muy bonita y los hórreos tienen que estar cuidados. Tampoco es que pidamos mucho”, sostiene Maite Orozco. “Que se pongan en contacto con el Principado o con quien sea necesario, pero que hagan algo antes de que acaben por venirse abajo”, subraya la presidenta vecinal. El hórreo que se incendió hace dos años permanece vallado desde entonces.

Arreglo de parques

Los responsables de la Asociación de Vecinos “San Juan” aseguran que el único problema no se encuentra en el parque de La Cabornia –situado en la calle Doctor Ingeniero Francisco Pintado– y que la mayoría de los espacios verdes que existen en La Corredoria necesitan más atención por parte del Consistorio. Maite Orozco pone el ejemplo del parque Ciudad de Tampa, en La Carisa. “La pista en la que juegan los chavales está toda levantada. Y lo mismo pasa con los caminos del interior del parque, que están totalmente deteriorados. Llevamos mucho tiempo avisando, pero lo mismo da porque nadie hace nada por nosotros”, señala Orozco. “En general todas las zonas verdes que hay en La Corredoria necesitan más mantenimiento y limpieza”, añade la representante vecinal.