El día a día de los hoteles abiertos en pandemia: "Llegué a cenar en la habitación porque la Policía no sabía si podía comer en el edificio"

Juan Manuel Fernández es técnico de frío industrial al mando de un equipo de cinco trabajadores especializados en la instalación de frigoríficos de gran tamaño. Él y su cuadrilla son de Vigo y se alojan desde hace unos días en este hotel, el Vetusta (en la calle Covadonga), con la intención de pasar algo más de dos semanas. El tiempo que les lleve la reforma del centro logístico de una cadena asturiana de supermercados. “Hemos tenido la suerte de trabajar prácticamente durante toda la pandemia, incluido el confinamiento, porque al dedicarme al frío industrial una buena parte se refiere a la conservación de alimentos, que es esencial”, explica justo antes de salir de su habitación para ir a desayunar. Acostumbrado a viajar y estar de hotel en hotel desde hace años, las cambiantes restricciones estatales, regionales y locales por el covid-19 le complicaron bastante su trabajo: “Hubo un momento que no sabíamos si podíamos viajar ni qué hoteles estaban abiertos. Me acuerdo de que una tarde-noche, cuando se impusieron las actividades por franjas horarias, la policía me llamó la atención por sentarme a cenar en la terraza exterior del hotel, que está cerrada y acristalada. Al preguntarles qué debía hacer, no sabían si tampoco podía cenar dentro del edificio. Al final, acabé tomando la cena en la habitación”.

La directora del hotel, Marta Bravo, transmite calma. Esa es su máxima laboral, especialmente durante la pandemia, en la que ha tenido que adoptar nuevos protocolos en función de la publicación de decretos y normativas. Decidió formar parte del listado de alojamientos esenciales de Asturias para ser útil a la sociedad y mantener el compromiso con sus trabajadoras. Todas mujeres. “Mandé los datos del hotel al Principado y aprobaron mi apertura. Creo que somos afortunadas por trabajar en estos tiempos. Ahora mismo no tenemos a nadie en ERTE”, aclara. No solo los hoteles pueden abrir como alojamiento esencial, también los apartamentos rurales, la Viviendas de Uso Turístico (VUT) o los apartamentos. Sobre la negativa de Adrián Barbón de prohibir el turismo de interior en Semana Santa, la hotelera prefiere ser cauta: “Habrá que adaptarse. Estoy esperando a la resolución final. Si pudiera abrir a turistas asturianos organizaría alguna actividad para atraer huéspedes”.

El hotel que dirige Marta tiene 16 habitaciones y 10 están ahora mismo ocupadas. Gerardo Guevara es una de esas personas. Trabaja en la cuadrilla de instaladores de Juan Manuel Fernández. “Se ha normalizado bastante la estancia en los hoteles por motivos de trabajo. Al principio fue un caos y yo llegué a sentirme mal en algunos sitios. Me pasó en uno de Avilés. Los empleados tenían tanto miedo que nos dejaban la comida en la puerta”, rememora mientras apura un café.

Guevara calcula que se ha hecho más de 30 PCR en el último año por motivos de trabajo, algunas de ellas para viajar a África y Sudamérica. “Tuve que hacerme el test para ir allí, pero al venir a España no me pedían nada”, apostilla. Además, según los cálculos de su jefe, su empresa ha comprado 5.000 mascarillas para repartirlas entre los trabajadores.

A media mañana un antiguo cliente entra en la cafetería a desayunar y saludar a la directora y las empleadas Vanesa Canseco y Maribel Suárez. Estuvo alojado dos meses y medio el año pasado en pleno confinamiento porque buscaba piso en Oviedo y no había manera de encontrar uno que se ajustara a sus necesidades. Pablo Tamargo tiene una parálisis cerebral desde el nacimiento que le limita la movilidad obligándole a desplazarse con silla de ruedas o muletas. Es de Gijón y trabaja en una notaría de Oviedo. “Estuve con pensión completa a la vez que unos trabajadores de la obra de la parcela de El Vasco, aquí al lado. Me costó encontrar un alojamiento sin barreras. Los que había eran de una categoría que no me interesaba, pero este cumplía con todo lo que yo necesito y me dieron muchas facilidades”, explica bajo la cariñosa mirada de los empleados del hotel.

Suena el timbre de recepción. Otro huésped deja su habitación. El bilbaíno Óscar Blanco, comercial de una empresa de audio profesional, prosigue su ruta por el norte de España que le llevará a Avilés, Cudillero, Lugo y Orense. No está de muy buen humor. La carretera le estresa: “El problema es que no es fácil parar a tomar un café o ir al baño. Hay pocos lugares abiertos. Es una lotería. Eso sí, ya no reservo hotel. Los que están abiertos tienen habitaciones libres”.