Ignacio Alvargonzález: ”Es un gran honor ser el primer gijonés pregonero de la Semana Santa de Oviedo”

–Será usted el primer gijonés que pregone la Semana Santa de Oviedo, además, en un año tan especial como este. ¿Está contento?

–En realidad, estaba previsto que fuese el pregonero el año pasado, así me lo comunicó la Junta de Hermandades de Oviedo. Pero luego se suspendieron todos los actos y este año la junta ha considerado de nuevo invitarme, lo cual es un gran honor para mí. Estoy agradecido, un poco preocupado y sorprendido. Es una gran responsabilidad pregonar la Semana Santa de Oviedo, que es importante en el norte de España, y además es la de la capital de Asturias; la verdad es que nunca lo habría imaginado.

–¿Cómo se han tomado la noticia en Gijón?

–Con mucha alegría, como se puede imaginar. Será el primer pregón de Semana Santa que daré en mi vida y es todo un reto. Que pregone un gijonés de pura cepa como yo tiene aún más valor para mí. La verdad es que estoy encantado.

–También es un detalle hacia la Semana Santa gijonesa, ¿le parece?

–A las cofradías y hermandades gijonesas les ha hecho ilusión, no tanto por el hecho de que sea yo, sino porque, efectivamente, es un detalle hacia la Semana Santa de Gijón y el conjunto de Asturias.

–Dos celebraciones con su propio estilo. ¿Cuales son las principales diferencias?

–La Semana Santa de Gijón es muy peculiar, solo somos tres cofradías y las tres tenemos sede en la misma parroquia, la de San Pedro, la única urbana que existió en Gijón hasta principios del siglo XX. En Oviedo, la Semana Santa está más extendida por las parroquias de diferentes barrios.

–Algo que compartirán este año Oviedo y Gijón es la ausencia de procesiones, por segundo año consecutivo...

–Las procesiones no se celebrarán en ningún sitio y es algo que hace aún más difícil mi encomienda de pregonero. Voy a pregonar una Semana Santa que carecerá de sus actos característicos, pero aun así quiero lanzar un mensaje de esperanza.

–¿Existe el riesgo de una pérdida de hábitos procesionales?

–No, en absoluto. Nos preocupa no salir desde la frustración que eso supone. Nuestra razón de ser es estar en la calle en Semana Santa y todos esos días se hacen duros, pero no veo que pueda suponer algún riesgo para el futuro de las cofradías. Vamos a volver con más ilusión aún.

–Es hermano mayor de la Misericordia, ¿cómo llegó al mundo de las cofradías?

–Mi hermandad es la que atesora una vida más larga entre las tres de la ciudad, ya que aunque existe otra más antigua estuvo mucho tiempo sin actividad. Desde el siglo XVIII la Hermandad de la Misericordia siempre tuvo gran protagonismo. Salimos en Jueves Santo con una procesión de vía crucis que se caracteriza por su sencillez y solemnidad. Sacamos un único paso, el del Cristo de la Misericordia, una imagen muy especial y muy querida en Gijón. Es muy impactante. Representa el momento de la muerte de Cristo en la Cruz, antes de que haya recibido la lanzada. Soy hermano mayor desde 1999.

–¿Lo es por tradición familiar o por otras razones?

–Pertenezco a una generación que se crio a principios de los setenta, cuando no había procesiones ni en Gijón ni en Oviedo. La ausencia de esas tradiciones en la infancia me influyeron. Tomar contacto con otras personas que también echaron en falta eso me empujó un poco a involucrarme en ese proceso de recuperación. Vengo de una familia tradicional. Soy el noveno de diez hermanos. La religiosidad y la educación se vivían sin excesivas beaterías pero siempre con amor por las tradiciones de la ciudad. Me acuerdo que con mis hermanos mayores jugábamos en casa a hacer procesiones.

–¿Qué tiene el ambiente cofrade que tanto engancha al que lo conoce?

–La Semana Santa engancha, desde luego que sí. La prueba es que todos los que se acercan para conocer cómo es la vida de la hermandad acaban perteneciendo a ella. Eso ocurre en Asturias, donde tampoco ha habido una tradición tan fuerte de cofradías como en el Sur. En la mía somos alrededor de 200. Creas o no, los rituales tienen un componente estético que atrae. Hay que aprovechar ese tirón ahora que parece que la práctica religiosa decae entre los jóvenes.

–¿Ya tiene escrito el pregón?

–No del todo. Trataré de hacer alusión a todas las cosas importantes de la Semana Santa de Oviedo, mezclado con mi experiencia .

–Se habla poco de la labor social de las hermandades.

–Mi hermandad trabaja con la del Cautivo y con otra de Avilés para recoger material escolar para Cáritas. En Navidad recabamos alimentos para la Cocina Económica.