Solución privada para Ciudad Naranco: un inversor convertirá una vieja nave en un aparcamiento para 140 vehículos

El problema de escasez de aparcamiento que afecta a Ciudad Naranco ha encendido la bombilla de la iniciativa privada. La empresa Promociones Recove se ha hecho con la propiedad de un inmueble situado en la calle Coronel Bobes en el que pretende habilitar un servicio de guardería con capacidad para unos 140 vehículos. Este espacio –que tiene tres plantas y alrededor de 4.000 metros cuadrados de superficie total– pertenecía a un particular y ya estaba funcionando como garaje, pero los nuevos propietarios tienen pensado darle un enfoque más ambicioso. “Es una nave antigua que necesita algunos arreglos. Ya hay una treinta plazas alquiladas que se mantienen de la época del dueño anterior, pero estaremos cien por cien operativos a finales de junio. No obstante, si alguien lo necesita, ya puede venir”, explica Rubén Granda, portavoz de Promociones Recove.

El nuevo negocio de Ciudad Naranco ya tiene nombre: “Ovispace”. La idea de los nuevos propietarios es que la gran mayoría de las plazas sean para personas que necesiten alquilarlas durante largos periodos de tiempo, principalmente vecinos que no cuentan con garaje en los edificios en los que residen. No obstante, según señala Rubén Granda, tampoco se cierran a otras vías de negocio. “También podríamos alquilar algunas de las plazas por días. Nos hemos puesto en contacto con gente del barrio y nos han dicho que hay apartamentos turísticos y que se necesitan aparcamientos para los clientes que vienen a pasar un fin de semana, por ejemplo”, señala Rubén Granda. Lo que está claro es que no va a ser un parking al uso. “No se va a poder entrar para dejar el coche un par de horas y bajar a comprar al centro. Eso no se va a poder hacer”, añade Granda.

Además de las 140 plazas de aparcamiento que se van a poner a disposición de los usuarios en Ciudad Naranco, los responsables de Promociones Recove también tienen previsto habilitar trasteros y pequeños almacenes en el garaje que han adquirido en el barrio, concretamente en el número 31 de Coronel Bobes. “El sitio es muy grande y hay espacio para todo. Eso sí, ahora mismo está pensado para los coches de antes –el garaje tiene muchos años– y lo que vamos a hacer es adaptarlo a los tiempos. Las plazas van a ser amplias y cómodas. Se trata de cubrir una necesidad que hay en el barrio”, promete Rubén Granda.

Sin oferta pública

La guardería de vehículos que están poniendo en marcha los responsables de Promociones Recove se encuentra a escasos metros de distancia de las 421 plazas de aparcamiento de titularidad municipal que permanecen paradas en el parking subterráneo situado bajo la plaza de Juan Pablo II, justo frente a las instalaciones del Archivo Histórico de Asturias. Las asociaciones vecinales del barrio –particularmente Activa Ciudad Naranco– llevan tiempo reclamando que esas plazas se pongan a disposición de los vecinos, pero el Ayuntamiento asegura que en estos momentos eso es imposible. Según explican fuentes municipales, el principal obstáculo es que no existe un acuerdo con la comunidad de propietarios que tiene algunas de las plazas en propiedad. “Ese acuerdo tiene que ser unánime. Si un solo propietario se niega no se puede hacer y así está ocurriendo”, señalan esas fuentes.

Los vecinos, por su parte, reciben con agrado un nuevo negocio privado, pero exigen oferta pública. “Creemos que es algo que va a ser bueno para los vecinos y para los comercios de la zona, pero parece que en nuestro barrio las necesidades se acaban cubriendo de forma privada y no municipal”, critica Marisa Álvarez, la presidenta del colectivo Activa Ciudad Naranco.