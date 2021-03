Iván Cuervo: “A través de los retratos estudio la psicología de las personas”

“Los retratos me permiten estudiar la psicología de las personas, y ese es el objetivo que persigo con este árbol genealógico que presento en la galería Dos Ajolotes”. Lo dice el dibujante ovetense Iván Cuervo, que participa en la exposición colectiva titulada “Antes, durante y después” con la obra “El árbol enfermo”.

En la muestra también participan los artistas Covadonga Casado, Rinaldo Álvarez, Verónica G. Ardura, Patricia Cayón y Jorge Jovino. Debido a la situación sanitaria las inauguraciones se irán haciendo de forma individual, y ayer Cuervo presentó la suya.

“Para realizar esta obra me he inspirado en retazos de mi propia familia, desde mi bisabuela a sus cuatro hijos, uno de ellos mi padre, y sus nietos”, explica el artista, formado en Diseño e Ilustración en la Escuela de Arte de Oviedo de 2016 a 2018, y posteriormente en Italia, donde pasó varios meses estudiando.

“Me gusta saber quiénes fueron todas esas personas, con sus aciertos y errores”, señala Cuervo. En total, presenta 16 retratos, todos ellos realizados en grafito, en blanco y negro. Algunos van velados con metacrilatos y otros llevan telas. “Pretendo que cada uno de ellos cuente su historia; también los he colocado por cercanía y afinidad”, matiza. Dos de las personas retratadas ya no viven “y eso lo hace aún más especial”, señala. “Lo que de verdad me gusta es dibujar; soy feliz cuando cojo los lápices y plasmo mis ideas en el papel”, reconoce el artista, que ha trabajado en el campo del diseño gráfico y también ha hecho numerosas caricaturas y encargos editoriales.

La exposición puede visitarse hasta el 25 de marzo, de lunes a viernes, en horario de 17.30 a 20.00 horas.