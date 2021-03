El “caos” generado por la saturación del instituto de La Corredoria: “Vivo a cincuenta metros y no tengo sitio”

El caso de Óscar, el de “un guaje del barrio de toda la vida”, es uno de los muchos que han servido para poner en pie de guerra a la asociación de madres y padres del centro, que ya no aguanta más y que ha iniciado una campaña reivindicativa para exigir medidas inmediatas contra el “hacinamiento” que sufren los alumnos del instituto, que fue construido para albergar a unos 600 alumnos y hoy en día tiene 952. El joven futbolista, según el colectivo, no es el único que ha tenido que irse del centro, también lo han hecho alumnos que cursan estudios en el conservatorio de música o estudiantes con otro tipo de ocupaciones. Como adelantó este diario, los padres exigen que se habiliten espacios públicos que actualmente no están en uso como aularios provisionales –como el mercado, el centro de formación ocupacional o la nave de un supermercado que he echado el cierre– mientras no se construya el ansiado nuevo instituto. También les servirían módulos prefabricados en el propio patio del centro como se ha hecho en otras ocasiones. “Para nosotros los estudios son sin duda lo más importante, pero Óscar saca buenas notas y tampoco queremos privarle de su pasión, que es el fútbol. Lo normal es que tuviese los mismos derechos que cualquier otro niños del resto de institutos de Oviedo que tienen clase por la mañana”, señala su padre, Santiago Molina. “Y no fue fácil”, añade.

Y claro que no lo fue. Óscar Molina acude ahora al instituto de Pando y ya ha hecho pandilla, pero al principio le resultó duro. “Todos los amigos de siempre los tiene en La Corredoria. Todavía ahora, como van a clase por las tardes, baja a verlos al recreo. Después de llevar tanto tiempo juntos y de estar acostumbrado a este centro ha tenido que cambiarlo todo”, explica Santiago Molina. Por no hablar de los madrugones que tiene que pegarse para coger el autobús urbano e ir a clase teniendo otro instituto a la puerta de casa.

Más problemas

Silvia Otero, que va a cuarto de la ESO, todavía estudia en el instituto de La Corredoria, pero no tiene muy claro si va a poder seguir el año que viene. Tiene 16 años, también es “del barrio de toda la vida” y es gimnasta de alto rendimiento. El año que viene fue campeona de Asturias y compite a nivel nacional, pero entrena por las tardes. “Tienen que tener los mismos derechos que otros niños”, reivindica su madre, Sonia Ribeiro, que es la presidenta de la asociación de madres y padres. Silvia y sus compañeros de clase, que se encuentran en régimen de semipresencialidad, también son víctimas de la “masificación” del instituto. “El nivel educativo es muy bajo porque hay semanas que van dos días a clase y el resto casi ni se conectan. A veces no ven al mismo profesor en dos semanas y así es imposible. A las familias nos están obligando a buscar academias particulares para que no pierdan el ritmo y las economías no están para eso”, dice Ribeiro. “En los centros en los que no hay tantos alumnos las clases se dan de forma presencial y eso no es justo. Mi hija a veces no tiene ni ganas de levantarse de la cama y no sigue rutinas. Les está afectando psicológicamente”, añade.

Además, Silva, como otros alumnos del instituto de La Corredoria, tienen más problemas a consecuencia de la saturación. “Algunas optativas se han quitado. Quería una optativa de Música, pero como no hay espacio para todos tuve que coger una de informatica que no me gusta”, asegura.

PP y Somos, con la campaña

La asociación de madres y padres presentó ayer la campaña reivindicativa para encontrar soluciones contra la “masificación” del centro. Principalmente se centra en la difusión de vídeos elaborados por padres y alumnos explicando la situación a través de las redes sociales. “Pedimos por nosotros y por todos los alumnos de Asturias que sufren la semipresencialidad u otros problemas como los nuestros”, explica la presidenta del colectivo. En apoyo a los padres y representando al Ayuntamiento acudió ayer a la presentación la concejal de Deportes, Conchita Méndez, aunque no entró en el colegio porque el director “no quiso que entrasen políticos”. No fue el edil de Educación, José Luis Costillas (Cs) “por motivos de agenda”. Ana Taboada (Somos) pidió también que el Ayuntamiento busque espacios sin uso para habilitar aulas.