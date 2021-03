Un joven cuya edad aún no ha trascendido resultó herido leve hace escasos minutos --sobre la una y media de la tarde-- tras impactar contra un autobús urbano cuando se disponía a cruzar la calle Uría junto a otros dos amigos. El herido, por causas que se desconocen, se golpeó contra la zona de la rueda delantera del autobús cuando el vehículo ya lo había sobrepasado a él y a sus amigos. Según los sanitarios que lo atendieron en el lugar de los hechos, "sufre heridas en la cara pero no corre ningún riesgo".

El accidente se produjo en una zona en la que ya se han registrado varios atropellos, en el tramo de la calle Uría que separa el paseo de Los Álamos con la zona de la esquina de la calle Argüelles, un paso en el que no hay cebreado. "Sentimos un golpe muy fuerte, pero no vimos nada porque se golpeó con el lado derecho del autobús. No fue por delante", explica una de las mujeres que iba en el interior del autobús. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dos patrullas de la Policía Local y una ambulancia medicalizada.