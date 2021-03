El “superlujo” de editar pasados los 70

¿Quién le iba a decir a Paloma Ortuño que pasados los 70 encontraría una nueva pasión en el arte y que acabaría ilustrando el libro de relatos de su hermana Ana María Profesora de francés en el instituto de Secundaria de San Lázaro, donde se jubiló hace ya años y adonde llegó después de haber ejercido la docencia en Madrid y en Sotrondio, a Paloma Ortuño nunca se le dio bien el dibujo. “No tuve interés ni afición, en el bachillerato era un desastre y copiaba las láminas en el cristal de la ventana”, cuenta. Ha sido en la edad madura cuando ha descubierto su talento para trasladar al papel impresiones, ideas y relatos.

Primero Ana María Ortuño escribió sus cuentos; luego su hermana Paloma buscó entre sus dibujos los que mejor casaban con ellos. Los reunieron y publicaron un libro con ellos, que han titulado ‘¿Qué harías tú, y otros cuentos”. “Son dibujos naïf, hechos con cariño”, comenta, quitándose importancia, y añade que a menudo no se siente satisfecha con el resultado, pero no se desanima. “Tengo el prurito de enfrentarme a cosas complicadas, y la mayor parte de las veces no abandono”, afirma.

Lo de su interés por la pintura empezó hace cuatro años, refiere, por una simple cuestión de curiosidad. Se acercó al taller de Marta Fermín, Decero, en Oviedo, donde imparte clases para adultos, en las que suelen coincidir personas de edades similares a la de Paloma, y en el que más de uno ha descubierto que tiene ciertas habilidades para lo artístico.

Durante las clases, cuenta Paloma Ortuño, exploran su creatividad, sin complejos ni complicaciones, aprenden, se divierte y a menudo se sorprenden de sus propios logros.

Paloma Ortuño ya ha cumplido los 78 años, nació en Madrid y la vida y la profesión la trajo hasta Oviedo. Le gusta el arte, pero hasta hace unos años solo lo disfrutaba contemplándolo. “He visitado los mejores museos de Europa. Siempre digo que si me pierdo me busquen en París”, bromea. Hace cuatro años empezó a tomar clases y descubrió que también podía participar de la experiencia creativa. Siempre se ha sentido atraída por “la belleza, el anhelo de la belleza y todo lo que no sea vulgaridad”, afirma, y explica que “los intereses no surgen de repente, lo que haces ahora es el producto de lo que has hecho antes”. “Se puede hacer psicoanálisis con la pintura”, asegura. En esa afirmación sale su vena de psicóloga, una carrera que se sacó mientras trabajaba en la enseñanza. Comparado con el esfuerzo que tuvo que hacer entonces, las clases de pintura le parecen “un relajo”.

Ella recomienda a la gente, de cualquier edad, que mire el mundo con curiosidad: “Estate abierto, ábrete, no te quedes mirando la televisión”. En el estudio, con sus compañeros, charla sobre sus proyectos artísticos y Marta Fermín les enseña, les guía y les da libertad para que exploren. A ella le parece que “dibujar es un superlujo”.

La idea de “¿Qué harías tú, y otros cuentos” se le ocurrió tras la lectura de los cuentos de su hermana, que es “una lectora compulsiva” y “escribe muy bien”. Ella los ha acompañado con 32 imágenes, en acuarela, que ha tomado de aquí y de allá, a menudo de fotografías, y que ha reproducido y “personalizado”. En una ilustrativa charla con un familiar, Paloma Ortuño conoció la autoedición y se animó a publicar el volumen, con una pequeña tirada de 50 ejemplares, que ya ha repartido entre parientes y amigos.

Entre las ilustraciones de los cuentos recopilados sus preferidas son las que acompañan los relatos “Otoño” y “Pueblo abandonado”, y el que ha titulado “La puerta violeta”, que eligió para el cuento “Experiencia I”. Entre los relatos de su hermana Ana María a ella la conmueven especialmente “Cayucos”, “¿Qué harías tú si fueras invisible”, que da título al libro, y “¿Qué hacen las cosas cuando tú no estás”.