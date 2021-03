Condenado a diez meses de cárcel por coaccionar a una mujer para tener sexo

Según el informe del fiscal, la mujer publicó en diciembre de 2018 un anuncio en internet buscando trabajo como cuidadora de niños. A los pocos días el procesado se puso en contacto con ella, pero, lejos de contratarla para los fines pretendidos por la demandante de trabajo, el varón le ofreció hacerle una sesión de fotos a cambio de dinero. A partir de ese momento ambos comenzaron a mantener conversaciones telefónicas y por mensajes de contenido sexual, llegando a intercambiar fotografías de carácter íntimo.

El 19 de marzo de 2019, el novio de la mujer descubrió la relación que mantenían y ella decidió finalizar las conversaciones con el acusado. A partir de ese momento, no conforme con la decisión, el varón comenzó a solicitarle relaciones sexuales a cambio de no publicar sus fotografías íntimas y pantallazos de conversaciones en las redes sociales. Igualmente, la amenazó con enviárselas a sus familiares y contactos. Ante el temor de que cumpliera su amenaza, la víctima retomó el contacto con el sospechoso, el cual llegó a enviarle una analítica sanguínea, con sus datos personales, para que viera que no padecía una enfermedad sexual y podían mantener relaciones seguras.

Dos días más tarde, la mujer, representada en el juicio por la letrada Carmen Alonso, decidió denunciar los hechos. “Es evidente que dicha relación llega a un estado en el que el acusado no acepta la voluntad de poner fin a la misma por parte de la víctima y pretende ir más lejos de los meros mensajes e intercambio de fotos íntimas, buscando mantener relaciones sexuales con ella. Si bien, y como quiera que la misma se niega a ello, trata de doblegar su voluntad y coarta abiertamente su libertad en una parcela tan delicada e íntima como es la libertad sexual”, recoge el fallo, que también obliga al hombre a indemnizar con 3.000 euros a la coaccionada.

La sentencia del Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo recoge que el acusado reconoció durante la vista haberse puesto “un poco pesado” con la mujer, pero siempre sostuvo que no tenía ninguna intención de difundir las fotografías. El fallo lo desmiente: “Aseveración de parte interesada, que no se corresponde con los actos coetáneos al anuncio a la víctima de dicha publicidad en la medida que acompaña de un listado de los contactos personales de la misma, y respecto a los cuales la testigo desconoce cómo pudo llegar a tener acceso a los mismos”, señala la jueza. “Es evidente que quien no tiene intención alguna de realizar acto alguno de difusión no se molesta en buscar los contactos privados de la interesada en las fotos comprometidas e íntimas de la misma”, añade.