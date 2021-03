Máxima distinción de la ciudad para Ruiz-Tilve, Concha Quirós, Sagi y Jaime Álvarez-Buylla

La comisión de honores y distinciones del Ayuntamiento de Oviedo aprobó ayer, a instancias del Alcalde, la concesión de su máximo reconocimiento para el director de escena Emilio Sagi, la escritora y profesora Carmen Ruiz-Tilve, el médico e impulsor musical Jaime Álvarez-Buylla y para la empresaria y gran librera Conchita Quirós, estos dos últimos a título póstumo.

En el caso de Emilio Sagi, de Carmen Ruiz-Tilve y de Jaime Álvarez-Buylla, nacidos todos en Oviedo, se les concede el título de hijos predilectos de la ciudad. En el caso de Conchita Quirós, fallecida hace dos semanas, se le concede el título de hija adoptiva, pues, aunque toda su vida estuvo ligada a esta ciudad, su nacimiento tuvo lugar en la parroquia de Pillarno, tierra de sus padres.

Emilio Sagi (Oviedo, 1948) nació en una familia de barítonos muy vinculada a la ópera y la zarzuela. Su trayectoria, no obstante, estuvo vinculada en primer lugar al departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Oviedo. Su vocación musical le acabó, no obstante, llevando a estrenarse como director de escena en el Campoamor y a iniciar una fructífera carrera en la que ha sido director artístico del Teatro Real, en Madrid, y del Arriaga, en Bilbao.

Carmen Ruiz-Tilve, señala el expediente del nombramiento, es cronista oficial de Oviedo desde 2002, “es una persona que ha dedicado gran parte de su dilatada vida a divulgar todo lo relacionado con su ciudad, con Oviedo, con todo lo ovetense, con gran entusiasmo, generosidad, dedicación y empeño, todo en su vida ha girado en torno a Oviedo, es por ello que Oviedo debe reconocer y recompensar esta dedicación de algún modo”. Su trayectoria como investigadora y escritora de la historia local se completa, además, con una trayectoria de narradora de ficción y una dilatada producción de artículos en prensa, con sus célebres “Pliegos de cordel” y su sección “El tiempo vuela” en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA.

El informe que propone la figura de Jaime Álvarez-Buylla como hijo predilecto a título póstumo destaca su labor en la puesta en marcha del servicio de Fisioterapia y Rehabilitación en el Ambulatorio dependiente de la antigua Caja Nacional, su dirección de la Residencia Covadonga, centro de rehabilitación pionero en España, o su iniciativa de traer a Oviedo la primera unidad móvil de donantes de sangre de Asturias. Tampoco olvida que fue “una figura capital para el desarrollo de la vida musical de Oviedo” desde la Sociedad Filarmónica como “germen de la vida musical en la ciudad”.

En el caso de Emilio Sagi, el informe que le propone como hijo predilecto destaca que sus vínculos familiares con la música: nieto de Emilio Sagi Barba y sobrino de Luis Sagi Vela, ambos barítonos de reconocido prestigio. “Es el último miembro de una familia que ha marcado de alguna manera nuestra historia no solo de la zarzuela, sino también de la ópera”. Director artístico del Teatro Real y del Arriaga, entre sus méritos se hace hincapié en que, más allá de los importantes reconocimientos y premios recibidos, lo más destacado “sin duda ha sido su obra, en donde Oviedo, siempre presente en su carrera, y en la que sus montajes siempre han contacto con una presencia constante, volviendo a subirse las tablas del teatro Campoamor en innumerables ocasiones, ha podido brillar gracias a la capacidad y a su dedicación lírica”.

Por último, la propuesta para que se nombre a Conchita Quirós hija adoptiva a título póstumo destaca que fue “una mujer pionera que consiguió colocar al establecimiento de Doctor Casal entre las diez primeras librerías de España en cuanto a volumen de ventas y que, en plena pandemia, estaba convencida de que los libros llenan a la gente de fuerza en tiempos difíciles”. “Con su desaparición”, señala el expediente, “la cultura asturiana pierde un referente, un motor cultural de la ciudad, a su librera decana”. Además, la propuesta recoge que su labor al frente de Cervantes “fue reconocida con diversos homenajes y galardones, entre los que destacan el Premio Boixareu Ginesta 1996, la Medalla de Plata del Principado de Asturias (2007), el Premio Aula de las Metáforas 2015, el Premio de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo (2016) o el Premio de Digitalización Social de la Cámara de Comercio”.

Carmen Ruiz-Tilve (Oviedo, 1941) es la cronista de Oviedo, escritora y reciente Premio de las Letras de Asturias, cuya ceremonia de entrega se celebró el pasado viernes Maestra en enseñarnos a leer nuestra ciudad Carlos Fernández Llaneza Hace tiempo que albergo el profundo convencimiento de que Carmen Ruiz-Tilve es una ovetense predilecta. Solo faltaba que lo que era reconocido por una mayoría de ovetenses recibiera el apoyo institucional. El currículum de Carmen es extenso y fecundo. Me consta que una de las facetas que más ilusión le ha hecho es ser cronista oficial de su Oviedo natal. Pero lo que prevalece por encima de todo en Carmen, que la hacen acreedora al reconocimiento recibido, son su pasión y el amor que rezuma por Oviedo. Su contribución al conocimiento de esta ciudad, como hizo durante años con los deliciosos “Pliegos de cordel”, es encomiable. Me enseñó a leer Oviedo. Y, en buena medida, a incrementar mi amor por la ciudad. En ella y en su obra está lo mejor de la ciudad. La esencia de un Oviedo auténtico alejado de tópicos. El Oviedo real. Y todo lo ha compartido con exquisita generosidad, con indudable altruismo y fiel a su exquisita independencia. Carmen es esencia de Oviedo. Patrimonio de esta ciudad. Y, sin duda alguna, una ovetense predilecta.

Conchita Quirós (Pillarno, 1925 / Oviedo, 2021). Dueña de Cervantes, negocio que heredó de su padre y que convirtió en un referente en el sector en toda España El desayuno de la librera biónica: un combinado explosivo Jorge Salvador Galindo

Leyendo. La recuerdo leyendo en el despacho que compartíamos (ese pequeño cubil de Foro Abierto al lado de los cómics) y la recuerdo comentándome lo que había leído y desvelándome lo que iba a leer. La recuerdo preguntándome qué libro estaba leyendo yo, qué libro iba a leer y qué cuentos le leía a mi hijo. También la recuerdo riendo y haciéndome reír. Sobre todo cuando le dolía el hombro y decía que lo único que necesitaba era un brazo biónico. La librera biónica, decía. Y yo me reía. O cuando superaba con creces los límites de velocidad con su vehículo recargable y entraba en la librería Cervantes dando tumbos, pero sin perder en ningún momento el control de su scooter. Pasaba entre el mostrador de caja y la mesa de novela negra, calculando al milímetro su posición. Nunca se despeinaba. La librera motorizada, decía. Y yo me reía. Tenía mil ideas por segundo (no se rendía ni debajo del agua) y a todas les ponía el máximo empeño. Lo que desayunaba no lo sé, pero me lo imagino. No es tan complicado. Es un combinado explosivo de literatura, trabajo y sentido del humor. Seguro que es eso.

Emilio Sagi (Oviedo, 1948) Inició en el Campoamor una fructífera carrera que le llevó a ser director artístico del Teatro Real, en Madrid, y del Arriaga, en Bilbao Más que predilecto Cosme Marina

Ayer, entre otras merecidas condecoraciones, se ha nombrado hijo predilecto de Oviedo a Emilio Sagi. Se ha hecho junto a otras tres personalidades –Jaime Álvarez-Buylla, Conchita Quirós (hija adoptiva), ambos a título póstumo, y Carmen Ruiz-Tilve–. Por lo tanto, lo primero que llama la atención en esta iniciativa municipal es la importancia que se da al sector cultural de la ciudad a través de sus grandes ejes: la música clásica, la lírica y la literatura. Estamos ante la clave de bóveda que define el perfil patrimonial inmaterial de Oviedo, un carácter que le ha procurado prestigio internacional. Emilio Sagi es el mejor ejemplo de ello: hecho como artista en su ciudad natal, volcado con la ópera y la zarzuela, y con una sólida formación literaria –es doctor por la Universidad de Oviedo con una magnífica tesis estructurada sobre la influencia de Shakespeare en la ópera romántica–. Sagi, como director de escena, y también como director artístico de teatros, ha superado ampliamente el prestigio de nuestras fronteras. Ha trabajado y trabaja, en una espléndida madurez creativa, en los mejores teatros del mundo. Su inventiva y capacidad para captar la esencia original de cada obra, desde una dramaturgia renovada y tremendamente actual, le ha dotado de un estilo propio y característico que, además, le ha convertido en uno de los mejores embajadores mundiales de la zarzuela. Siempre ha lucido orgulloso su condición de ovetense y ha reivindicado, sin cortapisas, el valor de la lírica y de la música culta, con una generosidad absoluta hacia la capital del Principado. ¡Enhorabuena, Maestro!

Jaime Álvarez-Buylla (Oviedo, 1931-2020). Impulsor de la Sociedad Filarmónica. Como médico destacó por haber puesto en marcha los servicios de Fisioterapia y Rehabilitación Don Jaime el traumatólogo Gonzalo García-Conde

La familia de Jaime Álvarez-Buylla siempre ha sentido el cariño que Oviedo le devolvía a este vecino extraordinario, desde ayer también su hijo predilecto. No es para menos: su trabajo al frente de la Sociedad Filarmónica fue hercúleo, heroico. Casi milagroso.

Sin embargo, en algunas ocasiones (muy discretamente y en la más estricta intimidad) han mostrado su sorpresa por que todos los elogios fuesen por su labor como cabeza de esa institución melómana, la más antigua y singular de la ciudad, y no tanto por su carrera profesional, también muy relevante.

Cabe recordar que Álvarez-Buylla fue pionero en medicina laboral. Fundador y director del centro de rehabilitación Nuestra Señora de Covadonga, primero de España y referencia en Europa. Entre otros logros muy notables. Cuenta una leyenda sobre las primeras ceremonias de entrega de los “Príncipe de Asturias” que don Jaime estaba allí invitado, conversando con su íntimo amigo, el periodista Marino Gómez-Santos. Fue cuando se les acercó un jovencísimo Rey Juan Carlos. Unos años atrás, este había visitado como príncipe aquel centro pionero y reconoció a su director de inmediato.

También conocido por su largo historial traumatológico, el monarca insistió en hacerle una consulta in situ por un problema de rodilla que arrastraba hacía tiempo. Al cabo de pocos minutos, las valoraciones del doctor fueron dadas por buenas y don Juan Carlos se despidió con su famoso sentido del humor sencillo y llano.

–Gracias. Voy a buscar a Felipe, hace rato que lo he perdido de vista y tengo miedo de que me lo desvirguen.

Al reconocerle como predilecto, Vetusta se hace justicia a sí misma. Su trascendencia como ciudad musical está entre sus méritos. Pero también fue un médico extraordinario y aquí también se nos conoce por eso.