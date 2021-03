La estatua de Neptuno volverá al Campo San Francisco a costa del “falso” Angelín

La estatua del dios romano estuvo desaparecida durante más de medio siglo. En 2013, LA NUEVA ESPAÑA y el archivo municipal de la ciudad desentrañaron la historia y dieron con su paradero: uno de los fondos del Museo de Bellas Artes. La escultura fue adquirida por el Consistorio a principios del siglo pasado. En un principio, la obra, de un autor anónimo italiano y datada en 1876, decoraba una de las paredes de la casa consistorial. A mediados de siglo coronaba la zona del Campo conocida como “montiquín”, situada detrás del estanque de los patos. Pero, durante una de las sucesivas remodelaciones que se hicieron en el Campo, la estatua desapareció.

La peripecia del Neptuno de Oviedo arranca desde su adquisición, pues no existe en el archivo municipal expediente ni datos sobre la fecha de compra. En 1949, tras una propuesta impulsada por los concejales Julio Vallaure y Pedro Quirós, se aprueba la instalación de “unos jardinillos en cuyo centro debiera instalarse una fuente ornamental, con lo que dicho lugar se convertirá en uno de los rincones más atractivos de nuestro Campo”, tal y como reproduce el libro de Adolfo Casaprima “El Campo de los Hombres Buenos”. Se erige, así, la plazuela de Neptuno, instalada en un promontorio, bautizado como “el montiquín”, rodeada por un elevado seto que convierte el entorno en lugar de encuentro habitual de parejas de enamorados. No se abrió, sin embargo, expediente para las obras de construcción del “montiquín” ni para las de demolición “por motivos morales” de aquel lugar tan propicio para el amor en los años sesenta. Es en esa remodelación cuando un contratista habitual del Ayuntamiento se queda con la estatua que pasa a adornar su jardín particular hasta que, al fin, en 2006 se la vende al Museo de Bellas Artes por 12.000 euros.

El futuro del “falso” angelín, pronto un ángel caído, todavía es desconocido. Con la vuelta del Neptuno, se tendría que encontrar un nuevo espacio para el ornamento de hierro, que podría aparecer bajo el edificio del Pavo Real, donde se va a recuperar el espacio ajardinado que ha quedado libre tras el reciente traslado del parque canino. Algo que, con los constantes trabajos en el Campo, no parece lejano.

Uno de los miembros de la Junta de Gobierno del Centro Regional de Bellas Artes, el catedrático Leopoldo Tolivar, apuntó que la cesión solo se haría efectiva de volver a instalar al dios romano en su ubicación original. No se refiere a la fachada del Consistorio, sino al "montiquín", el emplazamiento que Neptuno ocupó durante una década y desapareció al tiempo que la estatua. Allí, hoy, se encuentra una de las zonas infantiles de columpios.

A la espera de ver cómo se resuelve la diferencia de criterio entre el Consistorio y la Junta de Gobierno del Bellas Artes, las prioridades municipales son otras: el Ayuntamiento sigue "ultimando" los pliegos para contratar de nuevo la reparación del kiosco de la música y trabajando en el cambio del aguaducho, que se hará, dicen las mismas fuentes del Ayuntamiento, “en las próximas semanas”.