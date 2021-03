Javier Perianes, Premio Nacional de Música en 2012, sustituye esta semana al pianista Nikolái Lugansky, que canceló ayer sus compromisos con la Orquesta Sinfónica del Principado (OSPA), que actuará esta tarde en el teatro Jovellanos de Gijón, a las 19.30 horas, y mañana en el Auditorio de Oviedo, a las 19 horas. En consecuencia, el programa se ha visto modificado e incluye ahora el Concierto para piano y orquesta n.º 3 en do menor, Op. 37, de Beethoven, y la Sinfonía n.º 6 “Patética” de Chaikovski. En el podio estará el director Perry So.

Para Perianes, estas sustituciones de última hora “son algo que en los últimos meses se ha vuelto cada vez más común” por las restricciones a la movilidad en Europa y en Estados Unidos. “No nos queda más remedio que tener cierta flexibilidad en los tiempos tan inciertos que atravesamos. El 80 o 90% de los conciertos en los que estamos participando no los teníamos previstos, y una cantidad similar que sí teníamos en nuestra agenda se han cancelado”, explica. Ante esta situación, Perianes asegura sentirse “un afortunado porque desde el pasado junio he podido volver a los escenarios, y a finales de diciembre y principios de enero he podido hacer una gira por Japón junto al maestro Juanjo Mena y la orquesta NHK. Es un milagro”.

Perianes ve con buenos ojos que España opte por mantener las salas de conciertos abiertas: “No hay ninguna constatación de que las salas de conciertos estén siendo los focos de contagio, más bien al contrario, porque las medidas de seguridad se cumplen por completo; nunca hemos escuchado que ningún foco se haya originado en ningún auditorio o concierto. España está dando un ejemplo a otros países europeos que han decidido cerrar los espacios culturales”.