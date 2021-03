El Ayuntamiento de Oviedo ha puesto a disposición del Principado algunos espacios de los centros sociales del municipio para que puedan convertirse temporalmente en aulas de instituto, pero la iniciativa, lanzada con la intención de acabar con la semipresencialidad de los alumnos en las clases, no ha sido muy bien recibida por parte de los usuarios de los centros. La mayoría coinciden en considerar que los centros sociales “son el corazón de muchos barrios” y deberían de empezar a abrirse con restricciones. Y que en Oviedo hay otros muchos espacios vacíos que podrían utilizarse para derivar a los estudiantes.

Uno de los centros sociales que ha ofrecido el Ayuntamiento es el de La Corredoria. “Se podría usar el antiguo ambulatorio u otros locales municipales que hay en el barrio. El Cortijo es como otra casa para muchas personas. Se realizan muchas actividades y la gente me para por la calle diciéndome que no tiene donde ir”, explica Teo Astorga, presidente la Asociación de Mayores de La Corredoria. Teresa Ruiz, de la Asociación Libre de Mujeres del barrio, tampoco cree que el centro social sea la solución para los problemas del masificado instituto. “La asociación de padres y madres quiere que se pongan aulas prefabricadas en el patio del centro. El centro tiene que usarse para lo que se usó siempre en cuanto la pandemia lo permite”, afirma. Jesús García Peón, del colectivo Asparve, piensa que “los alumnos son lo primero”, pero también cree que El Cortijo no es el sitio adecuado. “Entre otras cosas no cumple con los requisitos y está muy lejos del instituto”, dice.

El presidente de la asociación de vecinos El Conceyín, Nicolás Platero, ofrece una solución intermedia. “En la parte de arriba hay espacio para las aulas y la parte de abajo podría ir abriéndose por las tardes para los usuarios”, señala.

Otro de los centros sociales que pretende cederse para uso del IES Pérez de Ayala es el Guillén Lafuerza. “Lo normal es que busquen otras alternativas”, dice Ángel Alonso, de la asociación del barrio.