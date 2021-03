La biblioteca de San Lázaro mantiene su sede, como pedían los vecinos, tras la gestión de Canteli

“Ese tema ya está resuelto”. Así, con esa rotundidad, el Alcalde de Oviedo anunció ayer que la biblioteca de San Lázaro no se va a mover del bajo que ocupa actualmente, un local situado en la Plaza Manolo Díaz. Alfredo Canteli asegura que él mismo llevó las negociaciones con la empresa propietaria del inmueble y que no va a haber ningún problema para que el servicio siga activo en el emplazamiento que pedían los vecinos del barrio. “Solvia desplazó parte de sus bienes a otra compañía y de ahí vino el desencaje. No sabíamos a quién pagar el alquiler porque cambió de propietario, pero el diálogo, el hablar con la gente, es muy importante en este tipo de cosas. Me lo tomé como una cuestión personal y ya está resuelto”, afirma Alfredo Canteli a este diario.

En la tarde del pasado miércoles, un día después de que vecinos y usuarios de la biblioteca saliesen a la calle para pedir la permanencia del servicio, el alcalde estuvo haciendo llamadas de teléfono para tratar de amarrar el asunto con celeridad. Lo hizo a pesar de que esa misma mañana la concejal delegada de Centros Sociales, Lourdes García, de Ciudadanos, visitó el local de Otero que iba a servir de nueva sede a la biblioteca de San Lázaro a partir del mes de abril, fecha en la que vencía el alquiler del bajo de la Plaza Manolo Díaz donde se prestaba el servicio.

García visitó el centro social de Otero con usuarios y vecinos de San Lázaro para enseñarles el local que iba a hacer las veces de biblioteca provisional –el centro social está cerrado como tal debido a las restricciones por la pandemia–, pero Alfredo Canteli tomó las riendas y ya no va a hacer falta recurrir a esa alternativa. “Si llevas la biblioteca a otra zona, beneficias a unos y perjudicas a otros. Ahora mismo los vecinos de San Lázaro están muy contentos con ese servicio y lo mejor es que se quede donde está”, insiste Canteli.

El presidente de la asociación de vecinos de Villafría y Fuente Pelayo, César González, acogió ayer la noticia con satisfacción. “Era lo que necesitábamos. Esta biblioteca está dando servicio a más barrios que al de San Lázaro. Calculamos que puede beneficiar a unos 18.000 ovetenses”, afirma González, que fue uno de los que se echó a la calle el pasado miércoles para que el servicio de lectura no fuese trasladado. “Cerrar la biblioteca es cerrar la cultura. Para nosotros se trata de un servicio muy importante y estamos encantados de que se quede aquí hasta que se construya la nueva”, añade.

César González se refiere a la nueva biblioteca que está previsto instalar en un inmueble de titularidad municipal que dispone de dos plantas de 900 y 600 metros cuadrados en la calle Purita de la Riva, en una zona de confluencia con los barrios vecinos de Otero y Villafría. El equipo de Gobierno encargará el correspondiente proyecto para acondicionar una instalación que permitirá sustituir las dependencias hasta ahora alquiladas de la plaza Manolo Díaz.

Por otro lado, las asociaciones vecinales de los barrios que mantienen sus bibliotecas cerradas exigen su apertura inmediata. “El ministerio de Sanidad permite la reapertura de las bibliotecas con unas determinadas medidas de higiene, prevención e información, Tampoco resulta un impedimento que la biblioteca se encuentre dentro de un centro social”, reclaman los vecinos de Teatinos.