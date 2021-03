Canteli: “Si en la plaza de toros no nos dejan ir a 5.000 asientos, no nos interesa”

Han pasado ya 642 días desde que Alfredo Canteli tomó posesión de la Alcaldía de Oviedo y al expresidente del Centro Asturiano todavía le sigue costando acostumbrarse a los tiempos administrativos y a los problemas de gestión. “Tenemos que ser una apisonadora”, concedía ayer, refiriéndose a la capacidad de su Administración para resolver expedientes y despejar proyectos, pero la realidad, admite, se lo pone difícil. Canteli pone de ejemplo el templete de Juan Miguel de la Guardia en el Campo de San Francisco –“un kiosco que vale cuatro perras y es desesperante que tengamos que estar meses para poder colocar algo allí”–, pero ahora su gran preocupación es la plaza de toros, después de las últimas pegas de Patrimonio a alterar el aforo, entradas y salidas. “Nosotros, ahí, si no nos permiten ir por lo menos a los cinco mil asientos, no nos interesa... Y entonces, ¿qué hacemos?, ¿dejamos la plaza de toros caerse?”.

Los temores del Alcalde, expresados ayer por la mañana tras una visita a la colección del Tabularium de la familia Manzanares, esconden, en realidad, cierto optimismo ante la perspectiva de dar con una fórmula para aumentar las vías de evacuación sin alterar el aspecto exterior de la plaza, tal y como pide el Principado. El Alcalde no quiso aclarar si esa estrategia pasa, como apuntan algunas fuentes municipales, por soterrar los accesos, pero resumió el estado de cosas con un “cuando hay un problema, hay que buscar soluciones”.

Canteli pone el ejemplo de una casa a la que se le quieren hacer reformas y Patrimonio te pone todas las pegas del mundo, hasta que se cae, pero él no quiere ese destino para el coso de Buenavista. “Vamos a hacer un mix”, aclaraba ayer, “donde mantengamos la parte exterior y por dentro la transformemos entera, con servicios, buenas gradas, cómodas y reglamentarias, y toda la evacuación necesaria, respetando todo”. El Alcalde confía en que el Ayuntamiento podrá hacerlo, y los ovetenses, disfrutarlo: “Va a ganar , va a ser todo un monumento y espero que lleguemos a una solución. Soy muy luchador, hay que demostrarme que no se puede y no va a ser eso. Más que peleé yo en el Centro (Asturiano)”.

El problema con los aforos de la plaza de toros está directamente relacionado con las puertas de entrada y salida. Patrimonio pide que no se toquen, o que se toquen lo menos posible, y se calcule luego el aforo. Al revés, detalla el Alcalde, las trece puertas de la plaza, al margen de las grandes, son de unos 1,7 metros, pero para lograr el aforo de 5.000 personas que quiere el Ayuntamiento deberían llegar, al menos, a los 1,8 metros. Son exigencias derivadas de las fórmulas para el cálculo de aforos y normativa de evacuación, pero Canteli lamenta que el inconveniente sea tan solo una cuestión de tan poco tamaño: “Puertas hay de sobra y ahora el problema va a ser que nos faltan 10 o 15 centímetros”. Al final, confía, podrán encontrarse soluciones porque la tecnología permite en la actualidad “hacer de todo”. “Lo importante”, remata, “es conseguir poner el proyecto en marcha y que Oviedo tire para arriba.”