Gascona expone en sus chigres poemas de autores asturianos para fomentar la cultura y “olvidar los problemas del último año”

“Cuanto espero del mundo, téngolo ya nes manos.

De la fe, les veletes de xelu sol cielo azul de xunu.

Del amor, el primer fogonazu y la certera bala.

De la nueche, la estrella cola que mio mal lee

de nueche los mios versos.

Del silenciu, los güeyos.

Del iviernu, los páxaros.”

Este poema de Aurelio González Ovies (“Cuanto espero”) luce ya en uno de los escaparates chigreros de Gascona. Lo colgaron esta mañana los propios hosteleros durante la presentación de la actividad, algo deslucida por la lluvia y la ausencia de los propios poetas. Según el presidente del Bulevar de la Sidra, Pedro Caramés, Gascona debía participar en el Día mundial de la Poesía por dos razones: “para apoyar a los escritores asturianos y contribuir a olvidarnos un poco de los problemas que vivimos en el último año”. La selección de poesías incluye obras en castellano y en asturiano y estarán expuestas quince días, aunque la Asociación de Gascona baraja la posibilidad de dejarlas de forma permanente. “Invitamos a todos los asturianos a deleitarse con los cinco sentidos de la poesía en el Bulevar de la Sidra”, comentó Caramés.

En la misma línea, el hostelero Jaime Álvarez, de La Pumarada, defiende la actividad e incluso ha ido más allá al mostrar en su local un mayor número de poemas sobre la cultura asturiana. “Nosotros teníamos grabados y litografías de hórreos junto a poemas de la misma temática que hemos decidido aprovechar y exponer temporalmente en las mesas”.

Previsiones de Semana Santa

Los hosteleros de Gascona se mostraron menos optimistas sobre la cercana Semana Santa. Creen que las restricciones del Principado les afecten económicamente reduciendo sus ventas un 30%. En palabras del presidente del Bulevar de la Sidra: “Pinta mal”. A su juicio, el Gobierno regional debería flexibilizar las medidas anti covo-19 retrasando el toque de queda a las doce de la noche para permitir que los bares y restaurantes sirvan cenas: “Si se puede comer, no veo por qué no se puede cenar. Eso nos daría un poco de aire. Aunque no fuese la panacea, podríamos sanear las cuentas, que las tenemos al límite”.