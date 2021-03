Mantel y poesía, el maridaje de Gascona

Sidra y poesía se han unido en Gascona para crear un maridaje perfecto entre gastronomía, ocio y cultura en tiempos de pandemia. Los locales del Bulevar de la Sidra lucen desde ayer en sus fachadas e interiores poesías de nueve autores asturianos. En concreto, de Marta Mori, Berta Piñán, Pablo Texón, Aurelio González, Xuan Bello, Manuel García, Ceferino Montañés, Luis de Tapia y Francisco José Fernández Palacios. De esta manera, la Asociación de Sidrerías de Gascona se suma a la celebración del Día mundial de la Poesía, una cita marcada este domingo en el calendario y en la que Asturias jugará un papel fundamental convirtiéndose en la capital internacional de esta conmemoración gracias a la iniciativa de Graciano García, director emérito vitalicio de la Fundación Princesa de Asturias.

“Cuanto espero del mundo, téngolo ya nes manos. / De la fe, les veletes de xelu sol cielo azul de xunu. / Del amor, el primer fogonazu y la certera bala. / De la nueche, la estrella cola que mio mal lee de nueche los mios versos. / Del silenciu, los güeyos. / Del iviernu, los páxaros”. Este poema de Aurelio González Ovies (“Cuanto espero”) luce ya en uno de los escaparates. Lo colgaron los propios hosteleros durante la presentación de la actividad, algo deslucida por la lluvia y la ausencia de los propios poetas. Según el presidente del Bulevar de la Sidra, Pedro Caramés, Gascona debía participar en el Día mundial de la Poesía por dos razones: “para apoyar a los escritores asturianos y contribuir a olvidarnos un poco de los problemas que vivimos en el último año”. La selección incluye obras en castellano y asturiano que estarán expuestas quince días, aunque la Asociación de Gascona baraja dejarlas de forma permanente. “Invitamos a todos los asturianos a deleitarse con la poesía, con los cinco sentidos en el Bulevar de la Sidra”, comentó Caramés. En la misma línea, el hostelero Jaime Álvarez, de La Pumarada, defiende la actividad e incluso ha ido más allá al mostrar en su local un mayor número de poemas. “Nosotros teníamos grabados y litografías de hórreos junto a poemas de la misma temática que hemos decidido aprovechar y exponer temporalmente en las mesas”.

Semana Santa

Los hosteleros de Gascona se mostraron menos optimistas sobre la Semana Santa. Creen que las restricciones del Principado les afectarán económicamente reduciendo sus ventas un 30%. En palabras del presidente del Bulevar de la Sidra: “Pinta mal”. A su juicio, el Gobierno regional debería flexibilizar las medidas retrasando el toque de queda a las doce para permitir que los restaurantes sirvan cenas: “Si se puede comer, no veo por qué no se puede cenar. Nos daría un poco de aire. Aunque no fuese la panacea, podríamos sanear las cuentas”.

“Asturias, capital mundial de la poesía”, el proyecto de Graciano García, ha superado los 15.000 socios fundadores. Además del apoyo de particulares, está recibiendo el respaldo de numerosas empresas y negocios. Un ejemplo es el restaurante La Casa del Mar, en Tapia de Casariego, que ha decidido que todas las botellas de su bodega que sean servidas a los clientes lleven una etiqueta con el logo del proyecto. García ha hecho un llamamiento a sus colaboradores para que “inunden de versos Asturias a través de las redes, con carteles de apoyo, comprando libros, o trayendo nuevos fundadores. De la forma que quieras, en definitiva, pero haciendo algo que nadie hace, proclamar que el mundo necesita versos para que en él haya menos miedo y más amor”.