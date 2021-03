Del vivero al espacio: un desarrollo de “ciencia ficción”

La mercantil ha comprado una finca en Llanera donde poder construir un edificio propio, pero que lo vayan a levantar es otra historia. Al proyecto “le quedan años” y, si apareciese una oportunidad de suelo en la milla de la bata blanca ovetense, la cogerían “sin dudar”. La historia se repite. Los fundadores de Dropsens, los químicos Pablo Fanjul y David Hernández, hicieron nacer el proyecto en el Cristo; cuando rebasaron aquel espacio se instalaron en los laboratorios del Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI). La falta de metros les hizo buscar una nueva ubicación para la empresa y recalaron en enero del año pasado en el Vivero. La instalación no tardó ni un año en resultar insuficiente y, en medio de la pandemia, se han visto obligados a buscar un nuevo espacio donde seguir creciendo. La flor más grande del vivero necesita tierra nueva.

El resto de empresas del “vivarium” miran hacia las salas ocupadas por los químicos con admiración. A la puerta del edificio, una trabajadora municipal se deshace en elogios. “Estos ya juegan en la Champions League, son el espejo en el que se miran los demás. Es que mandan cosas desde aquí a la NASA”. Si no entra a explicar lo que hacen al otro lado de las puertas blancas decoradas con el logo de la empresa es porque le parece “ciencia ficción”. David Hernández se ríe al escuchar esa combinación de palabras, porque no van desencaminadas. Señala a un lado, a uno de los equipos fabricados por la empresa, un aparato con dos placas circulares agujereadas como un queso gruyere: “Eso salió en la película Avatar”. No es el único hito. Lo de la NASA tampoco es una exageración. Hace unos meses, un dispositivo fabricado por la marca asturiana llegó al espacio. Se trata de un aparato capaz de transformar la orina en agua. Un proceso que suena a milagro, pero no es más que ciencia de factura asturiana.

Pablo Fanjul y David Hernández recorren las salas que ocupan dentro del equipamiento del Vivero. Tienen alquilado más de la mitad del espacio, propiedad del Ayuntamiento de Oviedo, destinado a las empresas relacionadas con las ciencias de la salud. Según los fundadores de la empresa este equipamiento es imprescindible para que despeguen proyectos como el suyo. En un laboratorio en el que una impresora 3D se mueve sin descanso, Pablo Fanjul explica que los suelos para alojar laboratorios tienen que ser de PVC, estar a tres metros del techo, los extractores de aire deben que tener salida a la azotea y, las superficies, contar con características específicas para poder ser limpiadas sin que quede ningún residuo. Esto obliga a que las empresas, por jóvenes que sean, tengan que construirse edificios propios para cumplir con las normativas del sector biosanitario: una inversión muy elevada que, de haber espacios públicos de alquiler como el “vivarium”, puede destinarse a la propia empresa.

Las necesidades de Dropsens, adquirida en 2017 por la multinacional suiza Methrom, han rebasado la oferta municipal de suelo. Con la opción de levantar en Llanera su propio centro de I+D+I, se ven ahora con las espaldas cubiertas, aunque, desde su casa en el Milán, Pablo Fanjul sigue mirando a La Vega con una mezcla de tristeza y esperanza. “Cuando empezamos (2006) confiábamos en poder irnos allí en unos años. Primero fueron cinco, luego diez, ahora no sé si lo veremos”, relata el doctor en Química, que reconoce no querer abandonar un “espacio privilegiado”. Los beneficios de aglutinar proyectos en una zona geográfica concreta, lo que se viene a llamar “la milla de la bata blanca” son muchos. “Lo que ocurre en el vivero es el ejemplo perfecto”, explican los empresarios. Cruzarse por los pasillos, conocer las investigaciones de los compañeros de otras empresas genera más sinergias que competitividad. Así, relatan, colaboran en proyectos con sus vecinos y algunos son clientes importantes de la marca. El siguiente paso del “vivarium”, explican sus responsables, es reforzar, a nivel institucional, sus relaciones con otros miembros importantes de la milla. No solo con el HUCA, también con el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), alojado también en La Cadellada. De la unión, explican, nace “la fuerza” del que está llamado a ser el polo tractor del Oviedo del futuro.