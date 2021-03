El solar del viejo HUCA en el Cristo, una ruina silenciosa en Oviedo

El silencio trepa por la maleza que se come el viejo hospital. Ni siquiera el cielo, plomizo, hace relucir los coches que convierten los espacios abiertos del antiguo recinto en un cementerio de vehículos. Cada mañana, una marea de ovetenses deja sus turismos en lo que fue un complejo de referencia y que, desde 2014, se ha convertido en un triste parking sin ley. Sus ocupantes, raudos, desaparecen por las calles desiertas. La mayoría huye del decorado apocalíptico en dirección a las universidades y los pocos que se quedan no lo hacen por gusto. En los más de 23.000 metros cuadrados –y abandonados– solo resisten tres servicios sociosanitarios en activo. “Los que seguimos aquí somos los últimos del sistema y, en nuestro caso, estamos doblemente olvidados”, lamenta una trabajadora de la unidad de tratamiento de toxicomanías, que cree que su especialidad está considerada como la “paria” de la sanidad. Sobre el tejado del centro, dos trabajadores se afanan por evitar que la naturaleza también se haga fuerte en uno de los pocos edificios que siguen funcionando. Las administraciones, mientras tanto, negocian el destino de los terrenos. Sobre la mesa hay un plan especial que alberga el sueño urbanístico de reciclar el complejo en un campus universitario de inspiración americana. Pero una pequeña parte del viejo hospital sigue trabajando, muda, bajo el abrazo, cada día más fuerte, de la maleza y el olvido.

El silencio del Cristo es literal en las calles adornadas por carteles de “prohibido el paso”, de árboles caídos, cristales rotos, malas hierbas y cadenas que evitan que los inexistentes paseantes crucen hacia los edificios vacíos. El silencio, en cambio, es figurado en los centros que siguen en funcionamiento. A la entrada de la unidad de transfusiones, una trabajadora con sonrisa inquebrantable, explica que ha leído en LA NUEVA ESPAÑA sobre el proyecto para trasladar el centro a los terrenos del nuevo hospital. Sus superiores, en cambio, declinan hablar sobre el futuro del servicio. “No podemos dar información”, repite una otro empleado del centro, que informa de que la responsable “no está disponible”. Solo varía su discurso de cuando en cuando, para intercalar un: “no vamos a hacer comentarios”. Pero las máquinas de sondeos ya están estudiando los terrenos para construir un edificio junto al nuevo hospital en el que se alojará, en un futuro, la unidad de donantes. En la infografía del plan especial del Cristo, el inmueble en el que se encuentra el actual centro de transfusiones es una parcela vacía decorada por una hilera de árboles. En las reuniones sobre el plan especial se discuten los usos que se le den al terreno: El Consistorio quiere que la parcela pase a ser íntegramente de la Universidad, pero el Principado, conforme con “gran parte de la propuesta”, desearía que la fórmula fuese “más abierta”. Hasta ahí llegan las discrepancias, que no contemplan en su plan de futuro “a los últimos del Cristo”.

En las inmediaciones de la lavandería, otra de las unidades que se resisten al traslado, el primer silencio se convierte en ruido blanco. La letanía de las máquinas llena los oídos y, por primera vez, se aprecia algo de movimiento. A las puertas del edificio descargan camiones amarillos llegados desde el otro HUCA, el equipamiento de cristal que dejó obsoletos al viejo edificio. Al otro lado de las puertas abiertas, dos trabajadoras mueven enormes carros que transportan la ropa sucia de La Cadellada. Pero, allí, el segundo silencio sigue siendo tan hermético como las cajas metálicas que hacen rodar de un lado para otro dentro de la instalación. Una empleada de mayor rango se acerca a la entrada para anunciar que la responsable “no está”. En los últimos días se ha hablado de que esta unidad también podría abandonar el viejo hospital. Diversas fuentes confirman que los responsables del Servicio de Saludos llevan tiempo con la idea de construir una única lavandería que sirva a varios centros hospitalarios, pero los responsables eluden el asunto. “No podemos hacer declaraciones”, contesta quien, en este momento, está al frente de la instalación. La mujer responde con una sonrisa triste en los ojos antes de despedirse con una disculpa. En el mismo mapa, el que articula el proyecto denominado “HUCAMP!”, donde hoy está la lavandería se planea levantar una serie de “servicios socioculturales”, muy distintos de los que ofrece la actual instalación. El plan especial no mantendrá ni el esqueleto del actual inmueble.

Algo parecido ocurre con el centro de atención a los toxicómanos. Los dibujos de los arquitectos no los contemplan en su proyecto de futuro. Los esquemas esbozan algo que parecen unas escaleras más amplias de las que hay ahora y que borran del mapa el modesto edificio. Allí, entran cabizbajos los pacientes y parte de los archivadores que se almacenan en el recibidor están tapados con cartones. Las vistas, hacia la ruinosa plaza de toros, son deprimentes. Los trabajadores dicen no saber nada de los planes de las administraciones y, directamente, cuentan con que nadie esté pensando en ellos para un traslado. Aunque aventuran que, si el Ayuntamiento llega “algún día” a arreglar el coso de Buenavista, ellos “seguro” que no tardarán en irse. Cuando se hizo el nuevo HUCA, relatan, también se habló de llevarlos allí, pero el proyecto se olvidó “muy pronto”. “Debía de ser que no pegábamos mucho”, apunta irónica otra trabajadora. Desde entonces, la respuesta es la misma que da el viejo hospital desde su cierre en 2014, solo silencio.