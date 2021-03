La venta de pisos sale indemne del año del covid en Oveido: El sector cierra el año con números parecidos a 2019

El sector inmobiliario ovetense contuvo el golpe de la pandemia y logró cerrar el año 2020 con un volumen de operaciones muy parecido al de 2019. En total, y según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Fomento, se concretaron un total de 2.308 transacciones inmobiliarias en Oviedo a lo largo de 2020. Esto es: solo se vendieron 26 viviendas menos que el año anterior. Se trata del tercer mejor año para el sector, en números globales, de la última década.

En estos diez años, el sector inmobiliario local ha superado su mayor crisis, con el desplome en ventas sufrido entre 2013 y 2015, y en los últimos cuatro años ha registrado siempre cifras por encima de las 2.000 transacciones anuales. Esta dinámica se mantuvo en 2020 pese a que el primer semestre del año, marcado por el confinamiento para frenar la primera ola de la pandemia, es el peor en muchos años. Pero un segundo semestre de récord, en el que se registró hasta un 63% del total de transacciones inmobiliarias del año, ha permitido al sector remontar y cerrar el ejercicio con buenas cifras. De hecho, el cuarto trimestre, en el que se registraron 741 transacciones, es el mejor desde 2010, y el tercer trimestre, con 710 operaciones, el tercero, según los registros. La cifra del tercer trimestre ya es definitiva, después de que en un primer momento Fomento informase de 730 transacciones. Los números del tercio final del año aún no están consolidadas, pero en cualquier caso la variación entre las publicaciones ministeriales y la cifra definitiva suele ser pequeña.

Las inmobiliarias ovetenses ya anticipaban, a principios de este año y antes de la publicación de las estadísticas oficiales, que el cierre de año había sido muy bueno y que la robustez del mercado inmobiliario ovetense había permitido resistir a la pandemia. Ya entonces, las inmobiliarias señalaban que se había producido una suerte de “efecto ketchup” tras la cuarentena del primer estado de alarma, y que la gente “salió del confinamiento como miuras, buscando pisos con terrazas o balcones”. Las viviendas con esta configuración, que ya estaban en auge antes de la pandemia, son ahora las auténticas estrellas del mercado inmobiliario, junto a las casas localizadas en la zona rural del concejo.

Entre los tipos de vivienda, el mercado sigue nutriéndose principalmente de la compraventa de pisos y casas libres y de segunda mano. En concreto, un total de 683 de las 741 viviendas vendidas, el 92%, eran libres; mientras que 623, el 84%, eran de segunda mano. En ambos casos, se sigue la tónica habitual, y lógica, en el mercado local.

Posible caída

Según la estimación de las inmobiliarias, el arranque de 2021 fue también singularmente bueno, pese a que enero y febrero son tradicionalmente meses de menos movimiento en el mercado. El temor, no obstante, es que la prolongación de la pandemia acabe haciendo mella tanto en el sector inmobiliario como, especialmente, en el de la construcción. La perspectiva, en este último caso, no es nada halagüeña: la previsión del sector para el conjunto de España es que, a lo largo de este año, la construcción de obra nueva caiga entre un 30 y un 40%. El máximo probable se estima en 70.000 viviendas, lo que ahondaría en el descenso registrado en 2020, cuando se pasó de las 108.000 viviendas construidas en el año anterior a apenas 87.000. De momento, los colegios oficiales de arquitectos, entre ellos el de Asturias, ya han constatado un descenso de visados de obra nueva, aunque también se percibe que en el Principado esta disminución no es tan acusada como en otras regiones. No obstante, el Ayuntamiento confía en que las nuevas promociones y la obra pública permitan recolocar parte de los desempleados generados por la hostelería y el comercio.