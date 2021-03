El plan de Canteli para el Campo: "La prioridad es recuperar todo lo que está bastante deteriorado"

Canteli descartó por completo otras actuaciones para las que el plan dejaba opciones abiertas, y de las que también había informado este periódico. Ampliar el campo San Francisco hacia La Escandalera o hacia la plaza de España no es una opción para el regidor. “A corto y medio plazo el objetivo es recuperar el Campo en sí mismo, de lo otro vale más no hablar porque es un poco lejano”, subrayó pensando siempre en actuaciones más cercanas y viables. El avance del plan califica el aumento de la superficie del parque como una opción “posibilista”, pero difícilmente aplicable con el diseño de movilidad y distribución actual del tráfico en la ciudad.

Pavimentos, bordillos y elementos decorativos serán objeto de las primeras mejoras de un plan pensado también para poner a funcionar todas las fuentes y adecentar los monumentos más deteriorados. Establecer criterios homogéneos a la hora de reponer mobiliario y hacer más accesible el espacio público con pasamanos y rampas forman parte del segundo escalón con el que el equipo de gobierno de Canteli pretende revivir un esplendor que empieza ya poco a poco a vislumbrarse. “Estamos permanentemente haciendo cosas y empiezan a verse mejoras”, indicó al alcalde antes de un acto, refiriéndose a obras que se acometen estos días en el Campo como la sustitución del cierre perimetral del estanque de los patos.

“Una vez atendida la prioridad de arreglar los elementos deteriorados, el Ayuntamiento tiene previsto abordar otras cuestiones como los usos de determinados edificios. “Lo del Pavo Real empezamos a verlo ahora”, puntualizó sobre la construcción anexa al quiosco del Bombé, para la que los arquitectos plantean varias posibilidades: derribar el edificio actualmente en desuso, reducir su superficie para separarlo del quiosco o cambiar la normativa para mantenerlo. A este respecto, los planes del Alcalde, como ya apuntó en varias ocasiones, son aprovecharlo para convertirlo en restaurante.

De momento, el plan está en fase de revisión, pero una vez culminado, el Alcalde espera contar con el visto bueno de Patrimonio y favorecer la agilidad de permisos para acometer una serie de actuaciones de las que buena parte ya están en marcha.

La renovación de la señalética con una apuesta uniforme y detallada, el arreglo de bordillos, la renovación de la tierra vegetal de las zonas verdes, el traslado de la zona para perros o la renovación de los cierres perimetrales son solo algunos ejemplos de la “actuación permanente” reivindicada por el máximo mandatario municipal, a las que cabe sumar la reactivación el pasado diciembre de los aspersores de la Fuentona, las Ranas y el estanque de los patos.

Por su parte, el edil de Somos Oviedo Ignacio Fernández del Páramo aseguró que la reparación del paseo de Los Álamos, también contemplado por el plan director, “ya estaría terminada” si el gobierno no hubiese paralizado el concurso de ideas impulsado el pasado mandato por el tripartito para rehabilitar el Campo.

El nuevo espacio para perros tendrá una fuente para que las mascotas puedan beber

Los perros ya corren libres por el nuevo parque canino que está instalado en el centro del Campo. El traslado del equipamiento desde la Herradura a la zona central del parque ha abierto una puerta para darle salida a una de las peticiones recurrentes de los usuarios del “pipican”: una fuente para que los perros puedan beber sin tener que recurrir a otras de las que están repartidas por el céntrico pulmón verde de la ciudad. Los funcionarios de Parques y Jardines, tras recibir la petición de los usuarios, están estudiando las posibilidades, pero son optimistas ante la obra que llevaría el agua hasta el nuevo parque canino. Los usuarios, que en un primer momento celebraban el traslado del equipamiento para abrir la puerta a los usos hosteleros que el Alcalde quiere dar al edificio del Pavo Real esperan que el Consistorio prosiga con las mejoras para el parque canino. “Ya que lo mueven podrían poner las vallas un poco más altas”, lamenta María Teresa Juan, mientras sujeta a su perra “Sombra” que, de un salto, podría esquivar el cierre perimetral. Otra de las demandas de los usuarios es que el Ayuntamiento instale una nueva puerta y elementos de recreo para los perros “como hay en otros parques caninos”, tal y como apuntaban Javier Martínez y Alberto Serrano, usuarios habituales del recinto. En la parcela que ha dejado libre el antiguo parque canino, hoy una zona de tierra estéril, los jardineros municipales intervendrán “muy pronto”. Allí, apuntan fuentes del servicio, se comenzará plantando “flores de temporada” para crear un recinto ajardinado “completamente nuevo”, que podría contar con algún elemento ornamental.

“A Wenceslao López nunca le preocupó la economía local”, dice el regidor

Alfredo Canteli arremetió ayer contra legado económico de su antecesor en el cargo, el exalcalde y portavoz socialista en el Ayuntamiento, Wenceslao López, después de que este le acusara el domingo de “hablar sin criterio” y de mostrar una actitud “incívica e irresponsable” respecto a las restricciones sanitarias. “Al señor López nunca le preocupó la economía de Oviedo”, indicó Canteli visiblemente molesto con las palabras del representante socialista. “Que se entere primero de lo que digo y le quede claro. Sigo diciendo lo mismo desde que empezó la pandemia”, explicó, asegurando que su postura es la de “respeto total a las normas”, pero al mismo tiempo reclama a las autoridades que le permitan “mirar por la economía del municipio”. Fue precisamente en la gestión económica de Oviedo en la que se mostró más crítico con su predecesor. “Perdió el rumbo –por Wenceslao López–. A él no le preocupó nunca la economía del municipio. La prueba es que a las multinacionales que quisieron llegar a Oviedo en su época ni siquiera las recibió. A congresos importantes que querían venir a Oviedo ni siquiera los recibió”, reprochó Canteli al socialista, sin concretar cuáles fueron los inversores a los que el exalcalde declinó atender en su momento. Proyectos económicos aparte, el máximo representante municipal también echó en cara a López su falta de sensibilidad con algunos vecinos. “Un colegio de 200 personas vino cuatro veces y nadie los recibió”, añadió continuando con la retahíla de críticas a la gestión del edil socialista en su etapa al frente del gobierno tripartito de Oviedo. El regidor quiso dejar claro que detrás de reivindicaciones que hace, como la de ampliar los horarios de la hostelería durante los fines de semana, no existe el ánimo de poner la economía por delante de la salud. “Yo quiero un Oviedo sano en el que no haya coronavirus y en el que también la economía salga adelante”, puntualizó en relación a sus manifestaciones del pasado sábado, cuando criticó las medidas tomadas “con poco criterio” por el Principado por impedir a los asturianos “ir a un hotel a Llanes” cuando están llegando a España visitantes de otros países sin ningún problema.