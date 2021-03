La hostelería de Oviedo retoma los “Bocados del Cofrade”, sin barra y con menos mesas

Con menos mesas, sin consumo en barra, horarios restringidos (los locales cierran a las ocho), y con muchas ganas de dinamizar la Semana Santa marcada por la pandemia. Así afronta la hostelería ovetense la nueva edición de la cita gastronómica de los “Bocados del Cofrade”, ya la décima, en esta ocasión dotada de más simbología que nunca por las especiales circunstancias que concurren.

Las dificultades no han logrado minar la moral de los 26 establecimientos que se suman a la convocatoria, auspiciada por el Ayuntamiento de Oviedo y la patronal de hostelería (Otea), desde mañana, día 26, hasta el domingo 4 de abril, ambos inclusive.

El presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, hizo ayer hincapié en “el esfuerzo de los 26 valientes que, a pesar de las restricciones, sin poder utilizar la barra y con limitaciones de espacio, demuestran que en Oviedo hay empresas turísticas que piensan en cómo crear un producto”. Ante la ausencia de visitantes de otras zonas de España, Álvarez Almeida animó a la participación de ovetenses y asturianos “porque la seguridad está garantizada con la rotación y la constante limpieza de las mesas, algo que no se encuentra en otros sectores”. “Esperamos que el año que viene haya normalidad para desarrollar todos los actos; nosotros, este año, le vamos a poner mucho cariño a esta acción”, aseguro el responsable de la patronal turística y hostelera, que también quiso agradecer expresamente el esfuerzo de los hosteleros, que ayer participó en la reunión virtual del Foro de Turismo de España. “Este sector no puede ser la herramienta para luchar contra el covid, no es el que genera los contagios”, resaltó.

José Luis Álvarez Almeida: "Este sector no puede ser la herramienta para luchar contra el covid, no es el que genera los contagios"

El concejal de Turismo y Congresos, Alfredo García Quintana, destacó que iniciativas como esta ayudan a dinamizar el sector hostelero en la ciudad y además contribuyen a que Oviedo pueda ser declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, objetivo que comparten el Ayuntamiento y la patronal hostelera, y que también apoya la propia Junta de Hermandades de la Semana Santa. Además de los pinchos, elaborados con ingredientes típicos de la Cuaresma (entre ellos bacalao, garbanzos o lentejas estofadas), seis de los restaurantes participantes ofrecerán menús específicos de vigilia, el llamado menú del Cofrade. El precio de venta del “Bocado” y del menú es libre, a criterio de cada establecimiento, aunque seguirá el nivel de años precedentes. Para saber qué locales ofrecen esta propuesta gastronómica puede consultarse la ubicación exacta de los establecimientos participantes a través del plano digital de Oviedo. En la aplicación se obtiene una guía de “Bocados” que relaciona los locales participantes y los nombres de los pinchos y menús que ofertan. Igual que en otras ocasiones, habrá votación popular para elegir los mejores pinchos. El “Bocado” que obtenga mayor número de votos será proclamado ganador y recibirá el “Capuchón de oro”; el segundo en número de votos, el “Capuchón de plata”, y el tercero, el “Capuchón de bronce”.