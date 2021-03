El portavoz del Grupo municipal Socialista, Wenceslao López, reclama al equipo de gobierno que forman PP y Ciudadanos que “haga ya sus deberes” y tramite el cambio de catalogación de la plaza de toros, de la actual “Integral Monumental” a “Integral Singular”, para poder así avanzar en su reforma. A juicio de López, esta sería “la mejor vía para conseguir que la intervención en la plaza de toros sea más ambiciosa y se respeten igualmente los valores patrimoniales esenciales del edificio”. El portavoz socialista, que trabajó en esta línea cuando era alcalde del municipio, lamenta que durante este mandato no se haya profundizado en el cambio de catalogación, algo que achaca a una “ceguera partidista” que atribuye al bipartito. “Prefieren que no se haga nada a dar continuidad a algo bueno que no empezaron ellos. Es el sectarismo más cerril”, sostiene López, que ha registrado una proposición instando al equipo de gobierno a seguir este camino para así desbloquear la reforma.