El Fontán, un oasis bajo cubierta que se resiste a la crisis en Oviedo

Oviedo tiene en la emblemática plaza cubierta del Fontán un oasis de prosperidad en medio de la tormenta de cierres de negocios y jubilaciones adelantadas como consecuencia de los golpes de la pandemia. Con 42 de los 44 puestos abiertos, el mercado del Fontán ha conseguido en el último año compensar la pérdida de ventas a la hostelería ampliando su cartera de clientes gracias al auge de la venta a domicilio y online, alcanzando sus mayores cotas de público durante los cierres perimetrales de la ciudad. Sin embargo, la sociedad gestora del complejo, Mercado El Fontán, S. A., asegura que se encuentra en una situación delicada debido al declive sufrido por el rastro a causa de las restricciones sanitarias e incluso alerta de su desaparición si no llega algún tipo de ayudas públicas. “Hasta ahora se han olvidado de nosotros”, apunta la gerente Carmen Quirós.

Mientras en muchas calles señeras de la ciudad muchos comercios bajan la persiana, la plaza cubierta del Fontán continúa llena de vida. Con una oferta basada en productos de alimentación y primera necesidad, las doce carnicerías y la media docena de pescaderías del complejo tiran del carro en tiempos de pandemia. “Curiosamente febrero fue mejor que otros años y la cuesta está llegando este mes de marzo”, indicó Quirós, muy satisfecha con las ventas de puertas para dentro del espacio estrenado en 1994.

La gerente rememora unos primeros días de pandemia “muy duros” a pesar de que los puestos no llegaron a cerrar en ningún momento. “Al principio la recomendación era comprar en las tiendas más cercanas y la gente dejó de bajar al Antiguo”, rememora la gestora, obligada entonces, junto a los titulares de los puestos, a tirar de imaginación para sobrevivir a la desaparición de los encargos de los bares. “Empezamos a vender a domicilio con el programa municipal Recadea y la cosa empezó a despegar”, indica Quirós sobre un cambio de hábitos de consumo totalmente inimaginable hasta comienzos de 2020.

Respiro turístico

A partir de la desescalada de mayo las cosas fueron viento en popa. A los nuevos públicos y la recuperación del consumo hostelero se sumó la llegada de muchos visitantes de otras partes del país durante el verano. “Los madrileños son buenísimos clientes”, relata María Dolores Prado detrás del mostrador de su pequeña pero conocidísima carnicería, reconvertida en tienda de productos asturianos ante la cada vez mayor aceptación turística.

Si bien la segunda ola amenazaba con una pérdida de clientes, las restricciones resultaron finalmente favorables, hasta cierto punto, para los puestos del Fontán. “Tuvimos que redoblar la seguridad porque venían multitudes a pasear y corríamos el riesgo de que se formaran aglomeraciones”, recuerdan los encargados de la gestión del equipamiento, que a día de hoy funciona casi a pleno rendimiento.

Tan solo un puesto dedicado al reparto de comida a domicilio de un restaurante y una antigua pescadería permanecen cerrados. “Posiblemente si no fuera por la pandemia ya estarían ocupados. Ahora la gente se lo piensa dos veces a la hora de hacer una inversión”, indican sobre los únicos impedimentos para un pleno de actividad que contrasta con el declive sufrido por el rastro que tiene lugar en los aledaños de la plaza los jueves y sábados de cada semana.

Los vendedores ambulantes estuvieron dos meses sin poder vender ni un trapo. El 14 de mayo volvieron a la actividad tan solo una cuarta parte de los mismos. Semanas después dicho porcentaje se elevó al 33% y a día de hoy, tras algunos paréntesis con los picos de contagios, los puestos funcionan al 75%, mientras que la demanda, según indican muchos vendedores, ha caído “más del 50%”.

Con un público compuesto por muchísimos incondicionales de edad avanzada, el miedo al virus se ha convertido en la principal causa de un desplome de las ventas que, lejos de recuperarse, continúa ante el cese de actividad de los puestos que tiran la toalla tras pasar un año de escasos ingresos y muchas pérdidas. “Al haber menos puestos el mercadillo pierde atractivo y eso provoca una menor asistencia”, concluye Quirós en vista a la pérdida de poder de convocatoria de una de las citas comerciales al aire libre con más solera de la región.

Sin ayudas

La progresiva cuesta abajo vivida por el mercadillo tiene sus consecuencias en el día a día de la compañía gestora. Mercado El Fontán, S. A. admite estar pasando por una delicada situación económica. “Dentro resistimos a la pandemia, pero la caída de la actividad exterior ha provocado un importante agujero en las cuentas”, aseguran los gestores, quienes temen de una posible desaparición del mercadillo si la situación no remonta y siguen sin recibir ayudas. “Hasta ahora nadie nos ha tenido en cuenta para las ayudas directas a pesar de las graves pérdidas sufridas”, indica una Carmen Quirós satisfecha, sin embargo, con iniciativas como el programa Recadea, puesto en marcha por el Consistorio para impulsar la venta a domicilio.

En lo que respecta a los titulares de los puestos del interior de la plaza, se dan con un canto en los dientes. Aunque la coyuntura no es la mejor, se consideran unos privilegiados entre tanto desastre económico provocado por el coronavirus. “Sigue habiendo ambiente porque somos una plaza con mucha tradición y los clientes saben que vendemos calidad”, explica la carnicera Enedina Solís, en cuyo puesto llegan a formarse incluso largas colas en los días de mayor afluencia. “Tenemos mucho incondicional y como no nos cerraron nunca no nos podemos quejar”, añade la comerciante.