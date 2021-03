El ministro de Universidades, Manuel Castells, no acaba de afinar su promesa para restituir en el cargo a Leopoldo García-Alas y al menos a otros dos rectores depurados por el franquismo. Tras el anuncio de un plan para devolver el cargo de rector que el franquismo les había quitado, el jueves en el Senado Castells quiso avanzar más sus planes, pero solo evidenció que el proyecto está muy verde todavía. Y también su conocimiento sobre la materia, pues confundió al rector Alas con su padre, Clarín, el autor de “La Regenta”,

Castells no solo no dio pistas sobre la restitución y lo mezcló con un homenaje que supuestamente habría pedido la Universidad de Oviedo. A la sorpresa que este anuncio y la falta de noticias del otro plan ha provocado, se suma ahora la constatación de su confusión con todo este asunto, pues equivoca la figura del rector de la Universidad de Oviedo Leopoldo García-Alas, con la de su padre, Clarín. Cuando el ministro anuncia el homenaje de la Universidad hace, incluso, un gesto de gran conocedor, y, como para ilustrar a los senadores recalca: “el famoso escritor Lepoldo Alas Clarín”. Y sigue diciendo que fue fusilado siendo rector. Clarín fue profesor de Derecho en Oviedo, y miembro destacado de ese grupo de intelectuales vinculados a la institución conocidos como “el grupo de Oviedo”, pero no fue rector. Su hijo fue rector de la Universidad de Oviedo. Fue detenido en 1936, desposeído de su cargo y posteriormente fusilado el 20 de febrero de 1937.

La Universidad de Oviedo dijo estar al tanto del homenaje, aunque esta institución lleva dedicándole al rector Alas diversos homenajes desde los años ochenta hasta el presente.