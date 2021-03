Los vecinos soprendidos por los "paracas" de Montenuño: "No se mataron de milagro"

“No se mataron ellos o se llevaron por delante a alguien que estaba abajo de puro milagro”. Santos Gutiérrez, vecino de uno de los áticos de la torre número 5 del residencial Montenuño, en las inmediaciones del HUCA, aún se echa las manos a la cabeza cuando recuerda lo que ocurrió el pasado 3 de marzo. Ese día, alrededor de las ocho y media de la tarde, tres personas accedieron a la azotea del edificio, situada justo encima de su terraza, y se lanzaron al vacío desde una altura aproximada de sesenta metros con la única protección de un paracaídas. Los protagonistas de esta temeridad –que fueron detenidos y se encuentran en libertad con cargos– “superan los cuarenta años” y son aficionados al salto base, un deporte extremo que se considera el más peligroso del mundo y que consiste, a grandes rasgos, en saltar desde puntos fijos y sin velocidad inicial para disfrutar de un vuelo corto pero rebosante de peligro y adrenalina. “Fue una auténtica locura”, añade Santos Gutiérrez.

Los agentes de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional practicaron las detenciones entre el lunes y el martes de esta misma semana. Lo hicieron después de analizar a fondo los vídeos del salto que comenzaron a volar por las redes desde la misma tarde de lo ocurrido –algunos tomados por los propios vecinos– y tras revisar las grabaciones del circuito de cámaras de vigilancia que hay cada una de las torres del residencial Montenuño. El área en el que se ubica la urbanización está incluida en la zona de seguridad del helipuerto del Hospital Universitario Central de Asturias y, por lo tanto, “cuenta con la prohibición de vuelo sin autorización del aeródromo, circunstancia que podría ser constitutiva de infracción contra la normativa de seguridad aérea”, según fuentes de la Policía Nacional. El delito cometido por los tres detenidos se considera “grave” y los hechos ya han sido trasladados a los responsables de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea “por si hubiesen incurrido en infracción administrativa”. En caso de que sean sancionados, la multa oscilaría entre los 600 y los 600.000 euros, según fuentes policiales. “Además causaron serios daños en la pasarela por la que accediron a la azotea, algo por lo que también tendrán que responder”, añaden las mismas fuentes.

Y es que los detenidos llegaron a la azotea de la torre 5 a través de la torre 3, concretamente atravesando una pasarela de seguridad que comunica todos los edificios del residencial Montenuño por si hay que actuar en caso de incendio o de cualquiero otro contratiempo. “Les abrió la puerta del portal un amigo que vive en la torre 3 y subieron tranquilamente. Seguramente fue el mismo que grabó el vídeo que se hizo viral. Saltaron los cables de acero que hacen de protección y saltaron. Tuvieron que abrir el paracaídas casi arriba del todo porque si no su hubiesen matado”, explica el presidente de la comunidad, que prefiere mantenerse en el anonimato. “Llevamos mucho tiempo pidiéndole al Ayuntamiento que nos permita poner un sistema de rejas para impedir que se pueda caminar libremente por la azotea, pero ha tenido que ocurrir esto para que entren en razón. Parece ser que ahora nos lo van a permitir”, añade.

Los vecinos exigen que se cierren las azoteas de las torres porque no es la primera vez que ocurren sucesos de este tipo. “Han entrado muchas veces chavales jóvenes a hacer botellón y hasta se han grabado vídeos musicales. Todo el mundo puede acceder fácilmente y eso es un auténtico peligro”, asegura el presidente de la comunidad. Santos Gutiérrez va aún más allá. “En el año 2017 hicieron puenting desde una de las pasarelas. Tenemos que acabar con esto de una vez porque esta vez no ha ocurrido nada, pero cualquier día vamos a tener que lamentar una desgracia de consideración”, asegura el vecino del ático.

Otra de las vecinas de la torre 5, que tiene 16 pisos, también seguía ayer asustada tras lo ocurrido. “Normalmente paseo a mi perro a esas horas en la plaza en la que cayeron los del paracaídas. No quiero ni pensar que hubiese pasado si me caen encima o si no se les abre en el momento de tirarse. Hay que estar muy loco para hacer eso”, asegura.