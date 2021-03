Los aficionados al salto base apoyan a los “paracas” de Montenuño: “No es un crimen”

La detención de tres personas por lanzarse al vacío con un paracaídas desde la azotea de una de las torres del residencial Montenuño no ha pasado desapercibida entre los amantes del salto base, un deporte extremo que consiste en lanzarse desde puntos fijos y sin velocidad inicial para disfrutar de un vuelo corto pero rebosante de peligro y adrenalina. Todos los aficionados consultados por este diario coinciden a la hora de señalar que el salto realizado por los detenidos tiene que ser castigado porque incumplieron la ley y porque lo hicieron desde un edificio de propiedad privada, pero al mismo tiempo consideran que en ningún momento pusieron en peligro a otras personas y que “no son criminales”. Los protagonistas del suceso, que fue grabado en vídeo y se hizo viral en las redes, están en libertad con cargos y se enfrentan a una multa económica que podría alcanzar los 600.000 euros por volar en un espacio protegido en las inmediaciones del HUCA. Este diario se puso en contacto ayer con uno de los implicados, pero declinó hacer declaraciones.

Nel Ánxel Martínez Cernuda fue hace años el primer asturiano en practicar salto base y en su currículum, entre otras cosas, figura un vuelo con un traje con alas desde el Urriellu en el año 2013. Es de los que piensa que el salto desde la torre de Montenuño debe relativizarse. “Saltar de un edificio con un paracaídas está prohibido, pero de ahí a que constituya una amenaza para la seguridad ciudadana o para el vuelo de cualquier aeronave me parece rizar un poco el rizo”, asegura. “Un salto base de estas características dura como mucho diez segundos. Aunque tuvieses un helicóptero a la vista no daría tiempo ni a acercarse. Eso es ridículo y totalmente imposible. Otra cosa es que quieran cargarle el muerto a esta gente y acusarles de crímenes contra la ciudadanía”, añade.

Martínez Cernuda mantiene que los tres saltadores no pusieron en riesgo a nadie. “La amenaza y el riesgo es para su propia vida, no para nadie más. No puedes caer encima de nadie porque el suelo lo estás viendo desde que saltas y lo haces cuando no hay nadie. Es imposible. Hay muchas más posibilidades de que te caiga un ladrillo o un azulejo, algo que pasa todas las semanas en todas las ciudades del mundo”, asegura. “Hicieron algo que está prohibido, de eso no cabe duda y no es discutible, pero no pusieron en riesgo la vida de los demás. No hay por qué ser alarmistas. Que paguen la multa y ya está. Criminalizarlos no es justo”.

Los aficionados a este deporte extremo piden que se habiliten espacios para que puedan practicarlo libremente. “En Asturias hay decenas de chimeneas que ya no están en uso y que si fuesen habilitadas para este tipo de deporte no se saltaría desde los edificios. Si se quiere eliminar al cien por cien esos riesgos sería lo que hay que hacer”, dice Nel Ánxel Martínez. Las personas que practican la modalidad de salto base se cuentan literalmente con los dedos de una mano. “Ahora mismo debemos ser cinco”, señala.

Martínez Cernuda sostiene además que el salto desde la torre de Montenuño no fue una temeridad. “Es un salto totalmente rutinario y podrían repetirlo quinientas veces sin hacerse un arañazo. Para una persona con experiencia es un salto muy fácil”, dice. Para realizarlo sólo se necesita un paracaídas configurado para que se abra muy rápido. “El paracaídas va en la mochila, que se llama rig. En la mano llevan el pilotillo, que es otro paracaídas redondo del tamaño de una pizza familiar. El pilotillo está unido a una correa y cuando se hincha extrae el grande de la mochila”, explica. En este caso piensa que los saltadores soltaron el pilotillo un segundo después de saltar porque en una altura que ronda los 60 metros –es una torre de 16 pisos– “no tienes más tiempo”.

Según los testimonios de algún vecino, los saltadores podrían haber practicado una modalidad llamada “static line”, que es la que usan los militares. “El pilotillo lo dejas amarrado a una antena o a la propia barandilla de seguridad de la azotea con una cinta que tiene una resistencia concreta y se rompe cuando el cuerpo del saltador está cayendo y pone el sistema en tensión. Es lo más seguro”.