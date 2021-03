Barbón, costalero por un día

Bajo las trabajaderas, el líder de los socialistas asturianos se interesó por el número de personas que forman una cuadrilla y por la labor que realizan para portar un paso que pesa 1.800 kilos. El trono, comprado a la Hermandad jerezana de Loreto, data de 1979, fue fabricado en Sevilla, está realizado en alpaca plateada repujada por orfebres sevillanos, y saldrá a las calles de Oviedo en la Semana Santa de 2022, si la situación sanitaria lo permite.

“Estoy encantado de haber venido; lo que más me ha gustado es el respeto a las normas sanitarias, algo en lo que yo siempre insisto; ya que no puede haber aglomeración de personas en las calles, iniciativas como esta permiten a la gente disfrutar y conocer; me parece bien que la capital del Principado acoja una exposición de este tipo”, señaló.

El presidente del Principado es un enamorado de la historia y así quedó acreditado ayer a lo largo del recorrido, a través de objetos como las llaves de las capillas del Monsacro realizadas en oro y plata, para refrendar la condición de los miembros de esta hermandad como “guardianes y custodios del Monsacro” . Se trata además de la única cofradía del norte de España que procesiona a costal, y homónima de la sevillana que sale de la antigua fábrica de Tabacos, (hoy parte de la Universidad), de la capital hispalense.

“Me gusta mucho la historia, entre otras cosas, por eso he venido a ver esta exposición”, señaló el presidente, que recalcó el carácter estrictamente privado de la visita. Preguntado acerca de la repercusión que la Semana Santa puede tener para el turismo regional, indicó que “el Gobierno de Asturias apuesta por que todos los recursos, cuando se pueda, se pongan a disposición de la reactivación del sector turístico”. Uno de los momentos divertidos tuvo lugar cuando, en la vista a los moldes de imágenes y figuras, los Estudiantes explicaron a Barbón que una de ellas, la del romano Gabinus, tiene la cara de Gabino de Lorenzo, exalcalde de Oviedo, por su apoyo al resurgimiento de la Semana Santa local. “¡Anda, claro, es él”!, exclamó el presidente socialista. No se olvidó el mandatario de su Laviana natal y de la imagen del Nazareno. “Tenéis que ir a conocerla, es una preciosidad”, dijo a los miembros de la comitiva. Todos escucharon atentos por boca de Barbón la historia de la imagen de la Virgen de Covadonga de la iglesia de Cillaperlata (Burgos). Al final del recorrido, el Presidente recibió una pulsera de la Hermandad, y dos estampas de Jesús de la Sentencia y la Virgen de la Esperanza. “Esperanza, nos vendrá bien”, concluyó el mandatario asturiano.