Nadie quiere el aparcamiento del Calatrava: la subasta de los sótanos del edificio cierra su subasta sin pujas

El parking del Calatrava no encuentra dueño y deberá seguir buscando. La subasta pública aprobada en diciembre por los administradores concursales para desprenderse de un aparcamiento con capacidad para 1.700 vehículos cerró ayer el plazo de presentación de solicitudes con un rotundo fracaso. La ausencia de pujas obligará ahora a los administradores, el despacho de abogados Fernando Martínez Sanz, a buscar alternativas para dar salida al equipamiento y no descartan una posible venta directa del servicio, que continúa en activo, mediante lotes a diferentes compradores o en su conjunto si finalmente aparece algún interesado.

El proceso concursal del aparcamiento se inició en 2018 y no tiene nada que ver con el concurso de acreedores de sus vecinos de arriba del centro comercial, la sociedad RPPSE Espacio Oviedo, pendiente de la aprobación de un plan de liquidación para salir previsiblemente a subasta. El servicio subterráneo continúa funcionando a día de hoy bajo la gestión de una compañía subcontratada, pero hace tres años se vio abocado a entrar en concurso debido al elevado volumen de sus deudas.

La empresa Global Scopes, propietaria del complejo, arrastraba ya hace un lustro unas pérdidas de 2,5 millones de euros y una deuda hipotecaria superior a los once millones. La sociedad entró en concurso de acreedores en diciembre de 2018 y dos años después, el pasado 28 de diciembre, fue aprobado su plan de liquidación, el cual incluía la venta de la unidad productiva mediante subasta.

Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas al mediodía de ayer sin puja alguna, los administradores barajan ahora diferentes alternativas, previstas en las bases del concurso de acreedores para colocar en el mercado el parking. Una nueva subasta, tratar de vender el complejo mediante lotes a posibles interesados o atender posibles ofertas de última hora son algunas de las posibilidades barajadas por los administradores concursales, que esta misma semana esperan tomar una decisión al respecto.

Cuando se aprobó el concurso de acreedores el volumen de negocio del parking era de un millón de euros anuales, de los cuales 600.000 euros correspondían a un acuerdo con los propietarios del centro comercial de Buenavista para que sus clientes pudieran utilizar las plazas. El aparcamiento llegó a ser objeto de deseo del grupo Estabona cuando este se hizo con la propiedad del centro comercial del Calatrava a finales de 2017. La sociedad dirigida por Dilip Khullar planteó renegociar el acuerdo con el parking por 200.000 euros fijos el primer año y 400.000 variables, según el número de clientes, en los ejercicios sucesivos e incluso se planteó una posible compra.

El hecho de que los planes de Estabona para reflotar el centro comercial se hayan visto truncados con el concurso de acreedores de RPPSE Espacio Oviedo, sociedad creada para gestionar las instalaciones de Buenavista, supone, según fuentes cercanas a la administración del aparcamiento, una dificultad adicional para cerrar la venta de sus 1.700 plazas.

El motor que nunca llegó a arrancar

El Calatrava esconde una maquinaria para mover la cubierta intacta pero inútil que costó casi cinco millones de euros

El Calatrava esconde en sus entrañas una alegoría de sí mismo. Un ingenio mecánico, millonario, descomunal y abandonado que acumula polvo sin remedio. La gracia del edificio, ideado como motor económico de la ciudad, era que la cubierta se moviese, pero la broma fue tan pesada que no hubo forma de levantarla. Ahora, siete motores que le costaron a la promotora 4,8 millones de euros, ven pasar los años sin ninguna utilidad. Los cilindros de factura austriaca, “los mejores del mercado”, se enchufaron, se llenaron de aceite y se comprobó que subían y bajaban, pero nunca cumplieron su función. Mariano Rajoy estrenó el Palacio de Congresos en la campaña electoral de 2011 y, sin embargo, la cubierta nunca se movió. Los funcionarios de Infraestructuras niegan haber visitado nunca los motores, quienes se encargan de gestionar el Palacio aseguran que esa zona se encuentra clausurada y hay quien insinúa que nunca se llegaron a instalar. Pero los motores allí están. Lo confirma el trabajador que los conectó en 2010, hoy completamente desvinculado de la empresa que le empleó. “Yo enchufé aquello y funcionaba perfectamente. Siete motores azules de cuarenta y cinco caballos cada uno. Los cilindros no tenían ningún problema, como se llegó a insinuar, funcionaban a la perfección y eran una maravilla. Se instalaron hasta los anemómetros encargados de medir el viento para poder levantar la cubierta con seguridad”, describe el ingeniero diez años después.

Tal como estaban diseñadas, si los motores levantaban las costillas el viento las hacía cimbrear

El olvido de los motores viene de antiguo. A la hora de liquidar el edificio y pasar a manos municipales, el Ayuntamiento consiguió en el juicio no tener que pagar por la maquinaria. “Estuviesen o no estuviesen, no podían cumplir su función”, explica el ingeniero municipal que llevó el asunto. Al haberse sellado la cubierta que estaban llamados a levantar, los motores no servían para nada. La Justicia no los valoró, el Ayuntamiento no los pagó y nadie pensó más en aquella historia. Hoy, el Calatrava es un esqueleto blanco en medio del barrio de Buenavista. Con el Palacio de Congresos casi en desuso por el covid, y los propietarios del parking y el centro comercial en concurso de acreedores, el que pretendía ser el motor económico de la zona alta de la ciudad solo pierde valor. La última tasación del centro comercial hace caer su precio de mercado de los 113 a los diez millones de euros. Mientras tanto, el gasto no cesa. Los presupuestos municipales de 2021 destinan más de 100.000 euros a atajar las goteras de aquella cubierta móvil.

El problema, explica el ingeniero que se hizo cargo de los motores durante la construcción del edificio, fue el soldado de la cubierta. Tal y como estaban diseñadas, si los motores levantaban las costillas, el viento las hacía cimbrear. Para poder elevar la concha del “centollo” con seguridad había que soldarlas. Se intentó una y mil veces. A Oviedo se desplazaron “los mayores expertos del mundo” y, uno tras otro, fracasaron en su tarea.

En el taller, la soldadura cumplía perfectamente su función. Pero, al ejecutarse sobre el terreno, no dejaba de romperse. “Intentaron incluso replicar las condiciones atmosféricas instalando unas tiendas de campaña sobre la cubierta”, relata. Tampoco se consiguió. Calatrava volvió a hacer cálculos y que la cubierta se levantase costaba seis millones. La promotora pidió otro presupuesto para sellar la cubierta y hacer inmóvil lo que tenía que moverse: 1, 5 millones. Optaron por esto, y el Calatrava nunca terminó de arrancar.