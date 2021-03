La Cámara pide que el Ayuntamiento compre el Calatrava para convertirlo en el gran recinto ferial de Oviedo

Transformar el fallido centro comercial en “un complemento” del actual Palacio de Congreso capaz de atraer “un turismo muy especializado y de alto valor añadido” es el guante lanzado ayer por el presidente en funciones de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira, al Ayuntamiento de Oviedo. El máximo representante de la entidad cameral propone que el Consistorio aborde la adquisición del equipamiento “cuando alcance un valor asumible” y ofrece al colectivo que preside como órgano de gestión de los 40.000 metros cuadrados de superficie construida como sede idónea “para la celebración de pequeñas ferias y exposiciones” y abrir así la puerta a la organización de congresos de mayor envergadura en la ciudad.

“Podemos convertir el problema en solución”, indicó Ferreira a la hora de defender una propuesta compatible para la que descarta toda comparación con el recinto ferial Luis Adaro de Gijón. “No se trata de competir con la Feria de Muestras, sino todo lo contrario”, indica sobre una idea nacida “con una visión metropolitana de cooperación y alejada de localismos”.

Para la Cámara, la fase de liquidación de la empresa RPPSE Espacio Oviedo, propietaria del centro comercial de Buenavista, confirma que “el centro comercial ha fracasado” y el futuro del complejo pasa por otros usos. “Ojalá hubiese una oportunidad de iniciativa privada, pero entendemos que no va a ocurrir”, indica Ferreira, que, no obstante, considera que la posible compra de las instalaciones por parte del Consistorio todavía deberá esperar. “Lógicamente tendría que agotarse la vía administrativa abierta. El proceso concursal tiene que dar los pasos y entendemos que si no hay ninguna oportunidad podría darse ese uso alternativo para los intereses de Oviedo”, puntualiza el portavoz del empresariado.

Citas más grandes

La entidad cameral aprecia “una carencia” en las actuales dependencias municipales del edificio para acoger congresos. Si bien cuenta con un auditorio con capacidad para unas 2.000 personas, un gran hall y la sala de cristal, además de varios despachos para organizar congresos y seminarios de gran tamaño, los promotores de este tipo de encuentros echan en falta una especie de recinto ferial destinado a acoger grandes exposiciones y ferias. Es por esa razón por la que la Cámara insta a aprovechar la superficie ocupada desde la inauguración del centro comercial por tiendas y supermercados para organizar grandes citas capaces de atraer visitantes de alto poder adquisitivo a la ciudad.

Los responsables camerales son conscientes de las limitaciones presupuestarias de la administración local y en su apuesta por adquirir el centro comercial con fondos municipales dejan claro que no debería acometerse “a cualquier precio”. A este respecto piden esperar a que se confirme la falta de interés privado en el complejo para que su valor de mercado se reduzca considerablemente y poder afrontar la adquisición a un precio asumible.

La apuesta de la institución que engloba a empresarios de 69 de los 78 concejos asturianos no es nueva, pues ya en el mandato anterior el presidente de la Cámara –temporalmente retirado por motivos de salud–, Carlos Paniceres, propuso al tripartito alquilar las dependencias del centro comercial para utilizarlo como recinto ferial complementario al Palacio de Congresos. La respuesta del entonces alcalde, el socialista Wenceslao López, fue tajante. “Es propiedad privada y yo no me atrevo a decir a una multinacional lo que tiene que hacer en su propiedad”, indicó el entonces regidor para zanjar el debate.

Ahora la apuesta de la Cámara resucita al albur del proceso concursal a través del cual los administradores judiciales tratan de colocar el complejo comercial a algún inversor privado. LA NUEVA ESPAÑA desveló a principios de febrero que el proceso de liquidación de la sociedad propietaria estaba en marcha y ya entonces el edil de Urbanismo, Nacho Cuesta, abrió la puerta a un posible uso alternativo para el edificio. “El ámbito comercial de la ciudad ya está agotado”, dijo entonces el número dos del gobierno municipal.

Otras prioridades

Fuentes del gobierno municipal sostienen que, al menos de momento, la adquisición del centro comercial para utilizarlo como recinto ferial no es prioritario. Los planes para rehabilitar la plaza de toros para acoger eventos con capacidad máxima para 5.000 espectadores y la creación de un recinto ferial en una parcela municipal en desuso de La Florida son ahora los planes inminentes del Consistorio para tratar de paliar la falta de grandes recintos en la capital asturiana.

Desde el inicio del actual mandato el Ayuntamiento había puesto sus esperanzas en el proyecto de los propietarios del centro comercial del Calatrava tendente a transformar el recinto mediante un ambicioso plan de reorientación hacia el sector del ocio. Los inversores preveían habilitar un restaurante, una bolera, cines, un gimnasio y una gran superficie de productos para el hogar para reflotar el equipamiento, pero fracasaron a la hora de conseguir el respaldo financiero necesario.

El futuro del Calatrava queda condicionado al desarrollo del periodo de liquidación, pues en caso de aparecer algún inversor dispuesto a hacerse con la propiedad, los mismos podría retomar el proyecto diseñado por los anteriores dueños, que se ponía como reto la reapertura del centro comercial a finales de 2022.

El colectivo empresarial, optimista sobre el futuro de la Vega: “Creemos que el acuerdo entre administraciones está cercano”

La Cámara de Comercio de Oviedo ve posible la culminación este mismo año de un paso decisivo para convertir los terrenos de la antigua fábrica de armas de la Vega en un polo biosanitario de referencia nacional. “Creemos que el acuerdo entre las administraciones se está acercando”, indicó ayer José Manuel Ferreira durante la presentación de la memoria de la actividad cameral durante al año 2020 con un tono claramente optimista. “Empezamos a ver señales de humo de que algo interesante está pasando”, señaló en referencia a la buena sintonía entre el Estado, el Principado y el Ayuntamiento para llevar a buen puerto un plan para llenar de actividad los 120.000 metros cuadrados de la antigua factoría cerrada en 2012. Para Ferreira, el desarrollo de este “espacio de oportunidad” debe tener unos objetivos muy claros para ayudar a un cambio en el modelo productivo de la región. “En la Vega vemos 3.000 empleos de gente joven, bien formada en Asturias”, apuntó sobre unos terrenos llamados a complementar otros espacios biosanitarios de Oviedo como el HUCA, la FINBA o el Instituto del Carbono. “Debe haber un plan que conecte Oviedo con el futuro y el mundo en un proyecto de capitalidad”, explicó. Preguntado sobre posibles interesados en instalarse en ese futuro polo empresarial, el presidente cameral en funciones cree que es demasiado pronto para hablar de ello. “Es prematuro porque hasta que no tengamos algo que ofrecer es mejor no aventurar. De momento, Oviedo tiene buenos pilares para especializarse en el campo biosanitario, pero es necesario antes un acuerdo entre las administraciones”, puntualizó el máximo dirigente del colectivo empresarial. De momento, Ferreira limitó el papel de la Cámara en este ambicioso proyecto a “intentar que las administraciones se entiendan”, pero dejó entrever la existencia de avances en las negociaciones para plasmar en un acuerdo a tres bandas los planes para la vieja fábrica. “Empezamos a tener señales certeras de que esto comienza a moverse”, explicó dejando entrever la existencia de negociaciones discretas para buscar una solución. Las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio ovetense van en la línea del encuentro mantenido por el alcalde, el popular Alfredo Canteli, con representantes del Ministerio de defensa el pasado enero en el cual trasladó su idea de incluir al Principado en las negociaciones con el Gobierno central para desarrollar un proyecto conjunto de las tres administraciones en la antigua fábrica.