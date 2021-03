“Para evitar el coronavirus yo me pongo la mascarilla y me lavo las manos”, explica Yara Sanz, de 7 años, pero hace algo más. Su madre trabaja y, “como está el coronavirus”, no le dejan estar en casa con los abuelos. Como a otro centenar de niños, a Yara y a su madre la solución se la brinda el Ayuntamiento. Durante la Semana Santa, la concejalía de Educación y Centros Sociales pone al servicio de las familias un plan para la conciliación: abrir los colegios en vacaciones para que los niños tengan un lugar en el que pasar la mañana mientras sus padres están trabajando. Pero, venir al colegio en días festivos, explican los pequeños, “es divertido”, por lo menos más que durante los periodos lectivos. En el colegio La Ería, una quincena de niños de entre 6 y 12 años hacen actividades, juegan, escuchan los cuentos que les leen los dinamizadores y esquivan la enfermedad evitando, además, contagiar a sus abuelos. Pero no son las únicas actividades de conciliación organizadas por el Ayuntamiento, además de los cien niños que disfrutan de las actividades organizadas por los centros sociales, otros treinta pasan la tarde en el pionero “Comic Camp” que se celebra en las bibliotecas.

Si fuese un año normal, los planes de conciliación se hubieran llevado a cabo en los centros sociales de la ciudad. Los niños que, hoy, aprenden sobre las tradiciones de Pascua en La Ería, por ejemplo, hubieran pasado las mañanas en el centro social de la Argañosa.

Pero, las restricciones por el covid obligan a buscar espacios más amplios y abiertos. Así, el Consistorio optó por los colegios como solución más acertada. Los niños viven ahora un recreo constante que, además y por suerte, ha venido acompañado por el buen tiempo. Así, juegan sentados y separados en las pequeñas gradas que dan a una cancha de baloncesto. “Distancia, distancia social”, le recuerda una niña a otro de los pequeños que se le acerca para decirle algo al oído. Este se lo piensa dos veces y se queda en su sitio. Lo mismo les recuerdan los dinamizadores, siempre al quite. Saben que es complicado para los más jóvenes, pero no dejan de sorprenderse con lo interiorizadas que tienen las medidas sanitarias.

Sofía Paredes, que les lee un cuento que los niños devoran con ojos y oídos, explica que hacen diversas actividades con los más pequeños desde que llegan por la mañana hasta que se van a sus casas a comer. Aprovechando la coyuntura, la temática de los talleres es la Pascua, una “Pascua golosa” concretamente. Los dos dinamizadores encargados de la quincena de niños explican que se basa en los personajes típicos de la época. Como los huevos o el conejo de Pascua.

La concejala Lourdes García, responsable de Educación y Centros Sociales, se acercó ayer a ver en primera persona el buen desarrollo de los talleres de conciliación. La concejal de Ciudadanos explica que la demanda de este tipo de talleres ha bajado a causa del miedo que genera el covid, pero indica que quien lo sigue demandando es “porque de verdad lo necesita”.