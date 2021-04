Canteli: “No es el momento de comprar el Calatrava, su situación no esta clara”

La postura del equipo de Gobierno responde a la propuesta de la Cámara de Comercio de transformar el fallido centro comercial en un complemento al actual Palacio de Congresos, convirtiéndose en “el gran recinto ferial de Oviedo”. El presidente de la entidad, José Manuel Ferreira, abrió el martes el debate al plantear una futura adquisición del edificio por parte del Ayuntamiento, aunque el propio Ferreira ya apuntaba que esa opción no se podría sustanciar hasta que concluyese la vía concursal, y siempre que no emergiese una iniciativa privada para reflotar el complejo desde una perspectiva comercial y de ocio. Algo que parece poco probable.

El alcalde de Oviedo, el popular Alfredo Canteli, marca la línea del equipo de Gobierno, que pasa por adoptar una postura cauta mientras dure el proceso concursal, pero sin perder de vista el destino del equipamiento. “Todos somos conscientes de las carencias de espacio en Oviedo para organizar eventos. No obstante, no es el momento de comprar el Calatrava porque su situación todavía no esta clara. De todos modos, se trata de un espacio en el que se podrían hacer cosas para Oviedo, pero ahora no toca”, sostiene Canteli.

El primer teniente de alcalde, Nacho Cuesta (Ciudadanos), profundiza en esta idea asumiendo la postura de que no es el momento de abrir la espita de la adquisición, pero insistiendo en que no se debe perder de vista el destino del edificio. “Es nuestra obligación encontrar alguna solución viable para el fallido centro comercial, ejemplo clarividente de una nefasta gestión generadora de unos escandalosos sobrecostes que tuvimos que tuvimos que asumir todos los ovetenses. Pero lo que no podemos es quedarnos de brazos cruzados sin darle uso a un equipamiento de semejante envergadura”, sostiene Nacho Cuesta.

Por esa misma razón, el edil aplaude la propuesta de la Cámara de Comercio, que se asemeja a la que él mismo defendió recientemente en relación al Calatrava. “La propuesta de la Cámara podría ser razonable si no hubiera inversores privados con un proyecto concreto que pueda devolver la vida a este espacio”. A juicio de Cuesta, “la proximidad con el Palacio de Congresos unido a la carencia que tiene Oviedo de espacios expositivos o feriales, hace de esta opción una solución de futuro razonable para el edificio y para el propio entorno, aunque resulte condicionada a la concurrencia de unas circunstancias lo más favorables posibles para el Ayuntamiento”.

Esta es realmente la clave de la operación. Tal y como se plantea ahora mismo, en pleno proceso de liquidación, el Ayuntamiento de Oviedo no está en disposición de afrontar una inversión millonaria para hacerse con el equipamiento. Pero las deudas que acumula el centro y el fracaso reiterado de las distintas iniciativas privadas para darle un uso como complejo comercial y de ocio parecen escollos demasiado grandes para que algún inversor privado apueste por el Calatrava.

Ante este escenario, Cuesta incide en que una eventual adquisición por parte del Ayuntamiento debería darse bajo unas condiciones muy estrictas. “Entre ellas, que el precio del complejo sea mínimo, teniendo en cuenta los fracasados intentos previos, que nos tememos definitivos, de explotación comercial”, señala Nacho Cuesta.

Desde la oposición, la propuesta de la Cámara de Comercio ha sido recibida con estupor. Ana Taboada, portavoz de Somos, rechaza de plano una eventual adquisición del Calatrava por parte del Ayuntamiento. “Nuevamente, vemos como nos quieren endosar el símbolo del despilfarro de Oviedo, como si fuéramos idiotas”, asegura Taboada. “Primero, entregamos suelo público a la especulación, el solar era municipal, y se hicieron parkings, centros comerciales, y hoteles, además de vender oficinas a 3000 euros metro cuadrado al gobierno autonómico sin reembolso económico para el Ayuntamiento”, sostiene la edil. “Después”, continúa, “tuvimos que pagar 17 millones más por un palacio de Congresos lleno de goteras, y ahora ¿se pretende que rescatemos a un fondo buitre suizo?”.

Taboada, que culpa al exalcalde Gabino de Lorenzo de la operación, asegura que desde su partido “no vamos a permitir ningún rescate a la banca, nos tendrán enfrente, llegaremos hasta donde haga falta”.