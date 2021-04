Oviedo refuerza su apuesta por el cine. Con la exitosa séptima edición de la Semana del Audiovisual Contemporáneo (SACO) aún en la retina, la Fundación Municipal de Cultura (FMC) lanza un nuevo ciclo Radar, que comienza esta tarde con la proyección de “La chica del brazalete”. Será a las 19.00 horas, en el teatro Filarmónica, el recinto que acogerá todo el ciclo.

El ciclo, el segundo Radar del año, se prolongará durante tres meses e incluye la proyección de 26 películas. El programa se articula en tres vías. Por un lado, se presentarán al público ovetense películas actuales que no han llegado a las pantallas comerciales pero de gran calidad, como atestiguan los premios que han cosechado. Por otro, se programan películas clásicas dentro del ciclo “La memoria en imágenes”, anticipo del segundo libro editado por SACO, bajo la coordinación de Carlos Losilla. Por último, Radar recupera a la figura de Ida Lupino, actriz de culto de las décadas de 1940 y 1950, merced a su participación en películas como “El último refugio” o “Mientras Nueva York duerme”, y que a partir de 1949 dio el salto a la dirección, desarrollando en las décadas siguientes una prolífica, aunque no muy conocida, carrera como cineasta tanto en cine como en televisión. El ciclo que Radar dedica a Lupino incluye los filmes “Not wanted” (su primera película como directora, aunque no está acreditada), “Never Fear”, “El bígamo”, “El autoestopista” y dos capítulos de la serie para televisión “Tate”.