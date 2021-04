Los indultos se quedan en el sur

Comparar nunca es elegante pero a veces se hace inevitable. En esa tesitura se encuentra la Cofradía de Jesús Cautivo, que este año ha visto como el Ministerio de Justicia, cuyo titular es el andaluz Juan Carlos Campo, ha desestimado las tres peticiones de indulto cursadas, para reclusos de la prisión de Asturias. Por el contrario, la Cofradía malagueña de Jesús el Rico sí ha logrado la liberación de los tres pesos para los que había solicitado el perdón.

Relacionadas La Hermandad de Los Estudiantes recreará la llegada del Arca Santa a la Catedral de Oviedo

Así lo explicó ayer Francisco Alperi, Hermano Mayor de la Cofradía, acompañado por Carlos Caracuel, miembro de la Junta de Gobierno y malagueño de nacimiento, que apenas podía ocultar su decepción.

Tras la ausencia de noticias la pasada semana, cuando el Consejo de Ministros dio de paso nueve indultos, cinco de ellos vinculados a Cofradías (los tres de Málaga, uno para Granada y otro para Jaén), la Hermandad, que tiene su sede en la Basílica de San Juan, esperó con impaciencia a la nueva reunión del Gobierno del pasado martes. Pero tampoco hubo suerte.

“En 2020 no hubo indultos por la pandemia; comenzamos los trámites en septiembre, seguimos todos los pasos oficiales y realizamos tres peticiones”, indicó Alperi, que quiso agradecer su colaboración a la Delegación del Gobierno, la Gerencia Territorial de Justicia y el Centro Penitenciario de Asturias. “Queremos transmitir a los reclusos que no están solos y que siempre les apoyaremos”, indicó el Hermano Mayor. Carlos Caracuel lamentó la ausencia de indultos. “Mis paisanos malagueños han tenido más suerte y me alegro por ellos”. La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno Titulado El Rico y María Santísima del Amor liberó ayer de forma excepcional a los tres presos “perdonados”. Se trata de dos hombres y una mujer, que fueron condenados por delitos de tráfico de drogas dos de ellos y de robo con fuerza el tercero. La cofradía del Rico obtuvo el privilegio en 1759 de manos del rey Carlos III.