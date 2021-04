La Hermandad de los Estudiantes celebra hoy el tradicional Pregón del Costalero en la capilla del edificio histórico de la Universidad, en esta ocasión a cargo del periodista y cofrade Miguel Ángel Moreno Domínguez (Sevilla, 1970).

El pregonero se mostraba ayer emocionado ante un honor que no se imaginó tener hace dos años, cuando viajó a Oviedo con su entonces novia, y desde hace unos días esposa. “Pasábamos ante la iglesia de San Francisco y al ver a la Virgen de la Esperanza le dije a mi mujer ‘esta virgen es sevillana’; no sabía que era la Madre titular de Los Estudiantes”, señala. Moreno, “capillita” de toda la vida, miembro de las hermandades de La Estrella (Triana), La Candelaria y Monte Sión, confiesa que se enamoró de la ciudad cuando la visitó por primera vez. “Me ha venido muy bien venir este año y salir de esa Sevilla sin procesiones que tan rara se nos hace en estas fechas”, asegura. “Aunque todos los templos exponen sus imágenes estos días, a mí los sucedáneos no me gustan”, resalta.

Moreno es consciente de la distinta manera de entender la Semana Santa en el norte y en el sur. “En Sevilla las hermandades tienen mucho poder, entre otras cosas porque son la única vertebración social que existe en la ciudad desde el siglo XIII”, asegura el comunicador, hijo adoptivo de Triana y bien conocido en el ambiente cofrade de la capital hispalense. “Una de las cosas que mas me gusta es que mi madre me vista de nazareno con la túnica hecha por ella”, confiesa. También alaba la labor de Los Estudiantes por potenciar la Semana Santa ovetense. “El esfuerzo que realizan dará frutos, estoy seguro”, sentencia.