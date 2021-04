La Policía Local ha tramitado, desde el pasado jueves, 137 denuncias por incumplir las restricciones anti Covid.

Los agentes municipales han tramitado un total de 137 denuncias durante estas pasadas fiestas, en concreto desde las 07.00 horas del pasado 1 de abril hasta las 07.00 horas de hoy, por incumplir las restricciones anti Covid impuestas por la Administración autonómica.

De esas denuncias, 54 corresponden a incumplimientos del horario establecido como toque de queda, 39 por no llevar mascarillas en la vía pública, 8 por consumir alcohol en la vía pública, 9 por incumplir las restricciones en viviendas particulares, 4 por incumplir las restricciones de movilidad, 3 por no llevar mascarilla en vehículos particulares, 1 por incumplimientos en establecimientos de hostelería, 1 por incumplimientos en parques públicos y zonas deportivas de uso público al aire libre, 1 por exceso de aforo, 5 por fumar en la vía pública, 5 por no respetar la distancia de seguridad y 7 por otras infracciones.

Desde que comenzó el actual estado de alarma, el 25 de octubre de 2020, la Policía Local ha tramitado un total de 2.867 denuncias.