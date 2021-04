Los incumplimientos del toque de queda empañan el civismo diurno en los bares

Civismo en las terrazas, pero demasiado trasiego en las calles por las noches. Así podría resumirse el puente festivo desde el punto de vista de la Policía Local, que desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua contó con 45 efectivos más de los habituales para frenar el aumento de infracciones detectado durante el anterior fin de semana. Si bien los agentes municipales de los operativos especiales apenas tuvieron problemas en los “puntos calientes” de actividad hostelera durante la jornada diurna, las noches se complicaron hasta el punto de que 54 de las 137 sanciones tramitadas durante las cuatro jornadas centrales de las fiestas se debieron a la presencia sin justificación de personas en la calle más allá del toque de queda establecido a partir de las diez de la noche.

Los datos son a grandes rasgos bastante positivos si se tienen en cuenta las 130 sanciones tramitadas solamente durante el sábado y el domingo del fin de semana anterior. “El número de denuncias, teniendo en cuenta que se refieren a cuatro días festivos, no es excesivamente alto”, valoró ayer el concejal de Seguridad Ciudadana, el popular José Ramón Prado, que no obstante no se da totalmente por satisfecho. “Nos sigue preocupando que todavía haya gente que no lleva mascarilla o que incumple el toque de queda”, indicó en referencia al más de medio centenar de personas halladas en la vía pública sin motivo justificado por las noches y los 39 identificados por no cumplir la obligatoriedad de llevar equipo de protección para circular por la vía pública.

Mayoría cumplidora

Prado considera artífices de la mejora de los datos a los efectivos de la Policía Local. “Han realizado un intenso trabajo”, dice sobre las 892 inspecciones realizadas de las que salieron las 137 propuestas de sanción. “En general se demuestra una vez más que los ovetenses cumplen las medidas impuestas por el Principado”, explica el representante municipal, muy insistente a la hora de pedir colaboración regional para hacer efectivas las multas. “Seguimos insistiendo en que es necesario que las sanciones lleguen a los denunciados para demostrar que puede existir un coste económico real para quienes incumplen las restricciones. Si las sanciones no llegan a concretarse perderán todo su valor coercitivo y harán mucho más difícil el trabajo de los agentes”, sostiene Prado, preocupado por la lentitud de la consejería de Salud a la hora de “rascar el bolsillo” de los infractores.

“Es necesario que las sanciones lleguen a los denunciados para demostrar un coste económico real para quienes incumplen las restricciones. Si las sanciones no llegan perderán su valor coercitivo y harán más difícil el trabajo de los agentes”

Mención aparte merecen este fin de semana los establecimientos hosteleros de la ciudad, pues a pesar de ser objeto de la mayoría de los controles policiales desplegados, apenas se registraron incumplimientos en los negocios. Una sanción por incumplir las medidas decretadas para este tipo de establecimientos y otra por exceso de aforo son las únicas propuestas de sanción relacionadas directamente con el sector estos días a pesar de la mayor afluencia registrada tanto en terrazas como en el interior de bares y restaurantes.

Sin embargo, las reuniones ilegales tanto en la vía pública como en las viviendas particulares siguen registrándose. En estos cuatro días las patrullas detectaron nueve fiestas en pisos y ocho botellones. Del mismo modo, se abrió expediente a cinco personas por fumar en calles y terrazas sin mantener la distancia mínima y otras cinco por no mantener la distancia de seguridad.

Desde que comenzó el actual estado de alarma, el pasado 25 de octubre de 2020, la Policía Local ha tramitado un total de 2.867 denuncias.