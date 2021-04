Un policía local de Oviedo salva a una mujer tras arder su casa: “Estaba en medio de una bola de fuego”

Los hechos ocurrieron alrededor de la una menos diez de la noche. Rodrigo Rodríguez y su compañero Alejandro González se encontraban haciendo la ronda cuando les entró el aviso desde la sala del 092: un incendio en el número 11 de la calle Comandante Caballero. “Estábamos cerca. Pusimos los rotativos y salimos pitando hacia allí. Llegamos los primeros y cuando nos dirigíamos al portal ya vimos que algunos de los vecinos estaban en la calle y que salía mucho humo”, explica Rodrigo Rodríguez. “Nada más entrar vimos a la señora –por la mujer de 88 años– tirada en el suelo, concretamente en las escaleras que suben desde el portal al primer piso. Estaba consciente, pero muy aturdida”, relata el agente. Los policías la conocían de otras intervenciones. “Sabemos que vive en el segundo y con su hija. Le preguntamos varias veces que si había alguien en el piso, pero no contestaba. Entonces mi compañero se quedó con ella, llamando a la ambulancia, y yo subí las escaleras corriendo”, añade el agente, que tiene 37 años y trabaja en Oviedo desde 2018.

Al llegar al descansillo del segundo se encontró la puerta del piso abierta y ya vio que la cosa era grave. “Salía un humo muy denso y negro. Yo sólo tenía la mascarilla obligatoria y entré agachado para tratar de respirar mejor porque el humo siempre sube hacia arriba. Llegué al salón y me quedé quieto, escuchando y preguntando cada poco en alto si había alguien en la vivienda. Después de un rato escuché unos gritos y quejidos desde una de las habitaciones. Y entré”, relata Rodrigo Rodríguez. “La vi sentada en la cama y en medio de una bola de fuego. En la habitación había muchos libros y revistas acumulados y todo estaba ardiendo. La cogí de un brazo y la arrastré hacia el pasillo como pude, pero me costó mucho porque ella no quería salir y no se encontraba en muy buenas condiciones”, dice el agente.

Y es que, según fuentes oficiales consultadas por este diario, la mujer es conocida por la Policía por intervenciones anteriores. “Tuve que pelearme con ella. Le dije: ‘tienes que dejarte ayudar porque si no nos quedamos aquí los dos’, pero no hacía caso”.

Y entonces sacó fuerzas de flaqueza. “Como veía que arrastrándola no podía, la cogí en brazos. No es que sea una mujer muy corpulenta, pero me costaba mucho respirar y el humo nos ahogaba”. Por si fuera poco, en ese momento se fue la luz. “Eso fue lo peor. Conocía el piso de otras intervenciones y eso fue lo que nos salvó a los dos porque no se veía nada”, dice.

Al llegar a la calle, tras la hazaña, dejó a la mujer en manos de los sanitarios y cayó derrotado. “Casi me desmayo. Tuve que poner oxígeno para recuperarme porque estaba hecho polvo”, explica. Aún así, ni siquiera ha pedido la baja.