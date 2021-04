Sil y Gema, sacerdotisas del miedo y del amor

Tienen legión de fieles seguidores que les siguen a todas las parroquias en las que ofician. Las hermanas Silvia y Gema Fernández se presentan como “Silvidos y Gemidos”, pero ayer se despojaron de esos ropajes para presentarse en el teatro Filarmónica en su versión más fiel a su realidad, esa que mezcla miedos y temores con el amor y siempre con un buen chorro de humor aderezado con un puñado de ironía tamizada por palabras.

Las hermanísimas presentaban “Animalías e incertidumbre” dentro del ciclo “Cultura en rede”, esa herramienta que ha puesto en marcha la Consejería de Cultura del Principado para desatornillar un poco el apretón que sufre el sector. La colaboración del Ayuntamiento de Oviedo hizo el resto y el público respondió completando el aforo disponible del Filarmónica, unas 180 personas que asistieron a una celebración de hora y media larga. Ahí estaban la Silvia excelente guitarrista y cantante y la Gema poeta de experiencia, pero también esa suerte de dúo cómico que se han inventado para reírse de todo lo que dicen sus letras y sus partituras.

Era, explicó Gema, vestida cual sacerdotisa griega, un proyecto para unir los dos imaginarios de las hermanas, el musical y el poético. “No hemos inventado nada nuevo”, reconoció. Todo nació con la poesía de Gema, cuando se tuvo que enfrentar a presentar en público su libro “La eternidad tiene los días contados”. Ella no sabía hacer aquello de “venir aquí a hablar de mi libro” y tiró de su hermana para montar un espectáculo poético-musical que ahora, corregido y aumentado, con un segundo libro, “Animalías e incertidumbre” les sirve para repasar poemas, canciones, chascarrillos, chistes y duras críticas a una sociedad que creen enferma.

Fue, de nuevo en palabras de Gema, que es quien las escribe, “un paseo psicoemocional por el miedo y el amor”, los dos sentimientos que, dijo, dirigen su vida, y por extensión la de todos, que ellas no se ven únicas aunque sí tal vez irrepetibles.

Así “Talking about a revolution” de Tracy Chapman sirvió de prólogo a “Bestiario”, el primero de los poemas recitados por Gema Fernández, una mujer que escribe largo porque siente a borbotones, o como explicó su hermana Silvia, “es capaz de despertarme a las siete de la mañana, o a las seis y media, para leerme un poema de siete folios escritos por las dos caras”. “Soy muy intensita”, concedió la poeta.

Lucinda Williams se fusionó con el poema “Taxi”, ese psicólogo particular que dice buscarse Gema Fernández para contarle al conductor todo lo que no se atreve a decirle a nadie. “Tú me llamas, amor, yo cojo un taxi”. La Gema poeta desarrolla el verso de Luis García Montero hasta completar casi esos siete folios.

La Silvia músico se impuso en “No es”. “Canción gana a poema”, dijo. Y así fue. Lo que nació como poema murió para renacer en una canción tan dura como divertida en la que Gema despliega su enorme capacidad para retorcer las palabras y jugar con significantes, significados y polisemias hasta convertirlas en metáforas tan sencillas que describen a la perfección lo que para ella es el amor, o más bien lo que no lo es.

Michael Jackson y su “They don’t care about us” fue la banda sonora perfecta del reivindicativo “Aquí”, un poema en defensa de los refugiados. La introducción, como todas, con mucho humor pero también con mucha mala leche. “En la cola de la panadería escuché a una señora decir eso de ‘primero los de aquí’, y claro, esa no era mi panadería de siempre, yo no era de allí”, explicó Gema para reducir al ridículo la manida expresión de “los de aquí”.

Silvia se convirtió entonces en Nina (“Morgan”) para cantar “Sargento de hierro”, que se entrelazó con el poema de amor “Ropa tendida”.

Muchas risas, bromas públicas y privadas entre las dos hermanas, su padre Julio, entre el público, y todos los asistentes.

Y para terminar, cómo no, el oficio religioso, el poema “Aleluya” y otra de las grandes sacerdotisas. Nina Simone y su “My babe just care for me” en la voz y la guitarra de Silvia.

“Aleluya”, un teatro lleno (hasta donde se puede) en plena pandemia.