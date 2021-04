La Cofradía de Jesús Cautivo recibió ayer la inesperada noticia del indulto de un recluso perteneciente a la lista de candidatos a la medida de gracia, propuesta este año por la Hermandad, en virtud del privilegio con el que cuenta, ligado a la Semana Santa.

Los integrantes de la Cofradía expresaban la semana pasada su decepción por la ausencia de indultos, sí concedidos a otras entidades. La sorpresa llegó ayer cuando el Boletín Oficial del Estado recogió la decisión adoptada el pasado martes por el Consejo de Ministros concediendo la libertad a uno de los presos.

El recluso liberado fue condenado por un delito contra la salud pública a la pena de tres años de prisión. El Real decreto firmado por el Rey y por el ministro de Justicia, indica que “atendiendo a las circunstancias del condenado y de acuerdo a la información que obra en el expediente, concurren razones de justicia y equidad”. La condición impuesta al preso para recibir la medida de gracia es que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años.

La Hermandad, que tiene su sede en la Iglesia de San Juan, había pedido la libertad para tres presos que cumplen el tercer grado y en ningún caso tienen delitos de sangre. Estas medidas de gracia las solicitan cada año hermandades de distintas regiones del país.

El Ministerio de Justicia no aprueba todas las peticiones que le llegan, pero todos los Gobiernos de la democracia han rubricado alguna, con independencia de su color político, a pesar de que no les obliga la Ley. El año pasado, en pleno “confinamiento duro”, no hubo ningún indulto para las cofradías de Semana Santa en España.

“Esta medida sirve como apoyo a que la Semana Santa de Oviedo sea declarada de Interés Turístico Regional”, indicaron ayer fuentes de la Cofradía, cuyo Hermano Mayor es Francisco Alperi. Todo apuntaba a que el Ministerio de Justicia, cuyo titular es el andaluz Juan Carlos Campo, había desestimado las tres peticiones de indulto cursadas, para reclusos de la prisión de Asturias. En cambio, la Cofradía malagueña de Jesús el Rico logró la liberación de los tres pesos para los que había solicitado el perdón.

De hecho, la semana pasada, Francisco Alperi apenas podía ocultar su decepción ante la ausencia de buenas noticias. El Consejo de Ministros anterior a la Semana Santa se saldó con la concesión de nueve indultos, cinco de ellos vinculados a Cofradías (los tres de Málaga, uno para Granada y otro para Jaén), la Hermandad ovetense esperaba con impaciencia a la nueva reunión del Gobierno del pasado martes. Pero tampoco hubo suerte. “En 2020 no hubo indultos por la pandemia; comenzamos los trámites en septiembre, seguimos todos los pasos oficiales y realizamos tres peticiones”, indicó Alperi la pasada semana en el transcurso de una rueda de prensa en la que agradeció su colaboración a la Delegación del Gobierno, la Gerencia Territorial de Justicia y el Centro Penitenciario de Asturias.

En 1952, miembros de la Delegación Nacional de excautivos, personas que habían sufrido cautiverio en la Guerra Civil, constituyeron en Oviedo la Cofradía de la Celeste, Real y Militar Orden de la Merced con sede en la parroquia de San Juan el Real. La Hermandad realizaba su Estación de Penitencia en la noche del Jueves Santo, dirigiéndose hasta la Plaza Porlier en donde se adelantaba el cumplimiento de la condena a un preso que quedaba en libertad.

En la década de los 60, las procesiones de Semana Santa en Oviedo sufrieron una profunda crisis. La Hermandad de la Merced se disolvió, igual que el resto. En 1.996 se creó la nueva Hermandad de Jesús Cautivo que retomó el privilegio del indulto que ya tenía su predecesora.