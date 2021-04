“Lo que estamos viviendo con el instituto de La Florida es una situación absurda. Llevamos desde 2008 detrás de esa parcela, y cuando por fin comenzaron las obras solo estuvieron dos meses. Hace más de un año que se pararon los trabajos y no sabemos cuándo se retomarán”. Así describe Modesto López, presidente de la Asociación de Vecinos de La Florida, las razones por las que ese colectivo y otros tres de la zona oeste de Oviedo –las asociaciones de vecinos de Las Campas, Vallobín y San Claudio– han convocado para esta tarde, a las 19.00 horas, una concentración exigiendo al Principado más transparencia en la revisión del proyecto para el nuevo instituto de enseñanza secundaria (IES) de La Florida y que se agilice el reinicio de los trabajos.

“Queremos que nos informen y que nos digan la verdad. Lo último que sabemos es que el verano pasado se anuló el contrato con la empresa. Se habla de que hay que reformar el proyecto, pero eso no puede llevar un año”, sostiene López, que no ahorra críticas ante la actuación de la adjudicataria inicial de las obras, la unión temporal de empresa (UTE) Iguar-Ceteco. “Lo hicieron muy mal, parece que quisieron ir a la baja en la adjudicación y luego intentaron subir el precio por algo que se supone que ya estaba previsto. Si había alguna anomalía deberían haber presentado un proyecto, pero no me parece que fuese justo lo que pedían”, sostiene.

López insiste en la necesidad de abrir el nuevo centro, en una zona en la que se localiza mucha población joven: “Tenemos más de 800 críos para entrar al instituto, y los que están ahora en esa edad están diseminados por todo Oviedo”, sostiene.