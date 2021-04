Luis Garicano en la Cámara de Comercio de Oviedo: "los ojos de Europa están sobre España"

El eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano dio una conferencia en la Cámara de Comercio de Oviedo con el objetivo de resolver un problema, sobre los 750.000 millones de euros anunciados en los fondos europeos "nadie sabe nada". O, por lo menos, no se entiende su funcionamiento. Así, se lo plantearon los empresarios que acudieron de público al acto organizado por las entidades camerales de Asturias. El economista y vicepresidente de los liberales europeos, estuvo acompañado de la eurodiputada asturiana Susana Solís, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira y el teniente de alcalde Nacho Cuesta. Los representantes españoles en la Unión Europea y participantes en las negociaciones de los fondos de recuperación trataron de clarificar la situación y el funcionamiento del paquete de ayudas a la recuperación.

Garicano trató, en primer lugar, la génesis de los fondos. Es decir, cómo se financian y los posibles problemas que pueden aparecer por el camino. Así, el político anunció que nos encontramos en un punto "preocupante". La salida del dinero está condicionada a una resolución del Tribunal Constitucional alemán. La Unión Europea debe conseguir la autorización de cada Estado Miembro para endeudarse. El visto bueno de Alemania ha sido frenado por su alto tribunal, que plantea la duda de que dicha autorización del presidente del gobierno pueda comprometer a los futuros gobiernos de su país. Hasta que el Constitucional alemán no se pronuncie, lo que podría tardar "dos meses", explicó Garicano, la Unión no podrá disponer de esos fondos. Y, por consiguiente, no llegarán a los Estados Miembros. Cuando esta cuestión se resuelva, los países europeos podrán empezar a gastar.

Garicano explicó que España es uno de los grandes beneficiarios de los fondos europeos, pero todo está en manos de Moncloa. Hasta ahora, España presentó un programa de gasto de 82.000 millones de euros. Un proyecto de "brocha gorda" que, según el eurodiputado, el Gobierno puliría la próxima semana. Cuando se apruebe la financiación, España obtendría el trece por ciento de los fondos de manera inmediata. Estando el resto supeditado a cumplir unas condiciones impuestas por Europa. Ahora mismo, según Garicano, los ojos de Bruselas están puestos en España. "Querrán ver si cumplimos, Italia, con Draghi al frente, está claro que hará las cosas bien. Nosotros seremos la piedra de toque", relató en el auditorio de la Cámara. Estas condiciones europeas, que solía salir gratis incumplir o que se podían regatear con negociaciones políticas, esta vez, tienen un condicionante más difícil de esquivar. Cualquier Estado puede pedir que se paralicen los fondos a un país que incumpla aunque la Comisión haga la vista gorda. "Es lo que yo llamo el freno holandés", bromeó Garicano.

Respecto de la ejecución de los fondos, en lo que España y Asturias más deberes pendientes presentan, vistas las anteriores convocatorias de ayudas europeas, Garicano volvió a mirar a Moncloa. Así, el eurodiputado habló de los PERTE, (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), el mecanismo con el que el Gobierno gestionará parte del dinero procedente de los Fondos Europeos para la recuperación de la crisis del covid. Estos, anunció, "nadie sabe muy bien cómo funcionan". Según el eurodiputado, España está llevando a cabo estas gestiones de manera "muy poco transparente". Una intuición que, insistió, viene agravada por "el rescate de la aerolínea Plus Ultra, calificada como estratégica por el Gobierno cuando representa el 0,1 por ciento del mercado aéreo". Una decisión equivocada "cuando Europa te observa para comprobar que no repartes el dinero a dedo".