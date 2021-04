Final feliz para los lectores de San Lázaro

Covadonga García, la bibliotecaria de San Lázaro, y el resto de los trabajadores ya habían metido en cajas buena parte de los libros por si las moscas. Ayer vencía el plazo del alquiler del bajo en el que está ubicado el servicio público y la bibliotecaria no había recibido en los días previos ningún comunicado oficial por parte del Ayuntamiento que le asegurase a ciencia cierta la continuidad en el mismo emplazamiento.

El propio Alcalde había tranquilizado a los vecinos del barrio hace tres semanas, asegurándoles que él mismo estaba llevando las negociaciones con la empresa propietario del inmueble y que “el tema” estaba “resuelto”, pero no fue hasta ayer por la mañana, en una Junta de Gobierno convocada de forma extraordinaria, cuando se zanjó el asunto. Después de la reunión, Alfredo Canteli y la concejal delegada de Centros Sociales y Educación, Lourdes García (Cs), se personaron en la biblioteca para llevar de primera mano la buena noticia: el contrato de alquiler se prorroga un año más y no habrá que hacer mudanza.

“Parece ser que las negociaciones estaban casi cerradas, como había dicho el Alcalde, pero en esto del papeleo ya se sabe. Parece que la última firma se echó hoy por la mañana (por ayer), por eso nosotros habíamos tomado precauciones, por si acaso”, explica la bibliotecaria responsable del centro de San Lázaro, que ayer estaba muy contenta con el resultado. “Lo importante es que las cosas se han solucionado y que podemos quedarnos. Este es un barrio en el que hay muchos lectores y todos los usuarios van a celebrarlo”, dice Covadonga García. El “plan B”, en caso de que las negociaciones con la empresa propietaria del bajo no llegasen a buen puerto, era trasladar los libros a una de las salas del centro social de Otero hasta que se encontrase otra ubicación para la biblioteca. De hecho, la propia concejal Lourdes García, había visitado hace unas semanas el local que iba a hacer las veces de biblioteca provisional con usuarios y vecinos de San Lázaro.

La biblioteca de San Lázaro fue una de las primeras en abrir para el servicio de préstamo y recogida después del confinamiento. “Ahora mismo estamos haciendo unos 50 préstamos diarios. Y eso que unos días abrimos solo por las mañanas (martes y jueves) y otros por las tardes (lunes, miércoles y viernes). Estos meses venía gente de todo Oviedo”, señala la auxiliar de la biblioteca, María Jesús Riestra. Margarita Escotet, por ejemplo, vive en la calle Santa Susana y es usuaria del centro.

“La verdad es que estoy muy contenta aquí y no quería que cerrasen por nada del mundo. Me atienden muy bien y me asesoran ahora que no se puede entrar para elegir los libros”, dice.

Hortensia Martín también estaba ayer muy contenta con la noticia. Tiene 76 años y siempre lleva consigo una pequeña libreta en la que apunta todos los libros que se lleva. En siete años lleva 325. “Últimamente leo una media de cuatro libros al mes. Si llega a haber cerrado esta biblioteca no sé lo que hubiese hecho”, afirma. José Manuel García es de la misma opinión. “Suelo sacar libros muy a menudo. Estoy encantado con que la biblioteca siga aquí”, asegura este usuario y vecino del barrio.