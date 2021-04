“Vipasa, que hace competencia desleal a la iniciativa privada, juega con pólvora ajena. Y no solo es que construya mal, que también, sino que además se ha convertido en un chiringuito deficitario y endeudado que pagamos todos los asturianos”, denunció ayer la diputada de Vox en la Junta General del Principado, Sara Álvarez Rouco. Durante la comparecencia, estuvo acompañada por la portavoz del partido en el Ayuntamiento de Oviedo, Cristina Coto. La concejala puso el acento en la situación de los pisos de Vipasa en Oviedo, concretamente aquellos que están en la zona de Prados de La Vega, los cuales visitó en los últimos días. Coto hizo un inventario desolador de lo que se encontró en las viviendas de protección oficial, “humedades, agujeros, ratas, cucarachas...”. Así, las dirigentes de Vox pidieron lo mismo que los representantes de Podemos en las últimas semanas, el cese del gerente de la empresa y un cambio en la política de vivienda del Principado de Asturias.

La diputada, Sara Álvarez Rouco, ha acusado a Vipasa de “inacción”, una inacción que, remarca, “aunque tiene como primera responsable a la gerencia de la empresa pública, en realidad es responsabilidad directa de la Dirección General de Vivienda del gobierno que dirige Adrián Barbón”. Por ello, insistió Álvarez Rouco, “pedimos al Gobierno regional el cese de la gerente de Vipasa por su inoperancia y una intervención general y ágil a los daños en las viviendas, que debe hacerse de forma urgente. No en octubre como se ha trasladado a los vecinos”.

Los concejales de Vox en Oviedo visitaron, y mantuvieron un encuentro con los vecinos de estas viviendas durante la pasada semana. Visita a la que se ha referido hoy la portavoz Consistorio y que ha calificado de “dantesca”. “Ratas, cucarachas, ascensores inundados, barandillas al aire que se mueven, humedades en las viviendas que ya han generado problemas respiratorios en algunos de los vecinos, un conjunto de destrozos y ruina que constituyen el retrato del fracaso de la política de vivienda de las izquierdas”, explicó Coto. La edil denunció que estas actuaciones viniesen “de aquellos que se proclaman los adalides de la vivienda digna, sobre todo para familias humildes, porque son familias humildes las que viven en estas viviendas que como saben son sociales”.

Cristina Coto, se valió de las fotografías que tomó durante la visita a las viviendas de la Corredoria para acompañar su exposición. “Hemos visto grietas en las fachadas, canalones rotos, suelos levantados, pisos destrozados, y garajes y cocheras sin entregar después de diez y doce años que son foco de basuras y ratas y fauna variada, plagas de cucarachas, ascensores inundados, calderas averiadas. Y aprovecho para denunciar el asunto de los garajes, que están ahí pero no se permite su uso a los vecinos por no sé qué requisitos que exige Vipasa y que provoca que tengan que aparcar lejos de sus viviendas”. Según la diputada del partido, este caso no es único ni nuevo. “La Corredoria, Avilés, La Calzada, Montevil, La Laboral, Santullano, Langreo, Carreño, etcétera. Vayamos donde vayamos nos encontramos con construcciones de mala calidad que dependen de una empresa deficitaria como es Vipasa, que forma parte, a su vez, de un sector público deficitario al que hay que inyectar permanentemente con nuevos fondos públicos”.