Ángel Lafuente: “Quien domina el silencio controla la comunicación”

“Quien domina el silencio domina la comunicación; en un proceso de diálogo la finalidad no es hablar, es comunicar, lograr que mis ideas y sentimientos pasen de mi mente a las de otros; dialogar no es conversar, debatir o negociar”. Así lo explicó ayer en el Club Prensa Asturiana Digital el experto en oratoria Ángel Lafuente, fundador del Instituto de Técnicas Verbales, profesor en varias universidades y formador de empresarios, políticos y líderes de la sociedad, como el equipo de 250 españoles que apoyaron el proyecto sobre el cambio climático del exvicepresidente de los Estados Unidos Al Gore.

Lafuente abrió con su charla el Asicom Forum Iberoamérica 2021, la cita anual de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación, cuya vicepresidenta, la profesora de la Universidad de Oviedo Laura Galguera, destacó en la presentación los numerosos méritos del ponente. El profesor hizo hincapié en fallos frecuentes que se producen en el proceso de diálogo, como las interrupciones continuas o la prohibición de hablar de ciertos temas.

“Cada uno de nosotros somos el ser humano más digno de respeto, acogida y compresión, tolerancia, perdón y amor”, indicó el docente, que ofreció una serie de reglas de oro para dialogar de manera eficaz. La primera de ellas es nunca decir la frase antes de que la idea esté clara, no interrumpir la frase propia, hacer frases breves, dirigir miradas interpelantes, manejar los silencios y emplear una velocidad posible y adecuada. “Debemos tener en cuenta que solo comunica la frase completa; hay que disciplinar la palabra e ir a frases cortas”, aconsejó.

Ángel Lafuente no se mordió la lengua en sus críticas al sistema educativo español que no fomenta la enseñanza de la oratoria ni el debate en ninguna de las etapas. “Se trata de una limitación inaceptable: de la Universidad salen licenciados y doctores que son incapaces de transmitir lo que saben”, señaló. “Nos han vendido la moto de que el miedo escénico es normal y en realidad es un desprecio hacia nosotros mismos; no nos sirve de nada conocer si no sabemos exponer”, añadió.

Ángel Lafuente, palentino de nacimiento, con lazos familiares en Asturias, se definió como “un loco enamorado de mi chica, que es la palabra hablada”. Contó que su flechazo con la oratoria llegó precisamente por el gran complejo y frustración que padeció en el colegio, un internado de jesuitas, donde lo pasaba fatal cada vez que tenía que hablar en público.

Tampoco ocultó su emoción por hablar ante un público conectado de distintos lugares de España y varios países de Iberoamérica como México, Argentina o Chile. “Que me estén viendo de las repúblicas hermanas es muy emocionante; la formación online no es la del futuro, debía haber sido la de ayer”, aseguró.

“El diálogo es un elemento imprescindible para el entendimiento entre los países; en el mundo existen ahora mismo diez conflictos bélicos en activo y pienso que nunca habrá paz sin auténtico diálogo”, resaltó. Lafuente, que emplea un método de alcance psicológico que derriba el miedo escénico, consolida la seguridad personal y capacita para el liderazgo social, también destacó la importancia que tiene la búsqueda de la verdad, la base sobre la que se asienta todo diálogo, y, en definitiva, la vida. “No debemos tener miedo a reconocer que nos hemos equivocado, ni a pasarnos al otro lado si alguien ofrece mejores argumentos que los nuestros”, explicó. Lafuente, presentador de TVE durante 35 años, y director de Radio Cadena Española finalizó con una frase contundente: “Quien cree poseer la verdad definitiva, ha muerto intelectualmente”.