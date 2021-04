Oviedo, Defensa y Principado diseñan ya el plan estratégico para recuperar La Vega

“Nunca antes se había llegado tan lejos en la negociación de La Vega”. Con todas las cautelas propias de una operación del calibre de la transformación urbana de la vieja fábrica de armas, todas las fuentes consultadas, conocedoras de las últimas conversaciones entre las distintas administraciones sobre el futuro de la parcela, confirman que el acuerdo está cerca, al menos en sus líneas maestras. El propio Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, confirmó ayer la “buena sintonía”: “Estoy satisfecho del tono y el clima que hemos conseguido poner sobre la mesa”.

Pasados dos meses desde que el Ayuntamiento hiciera llegar a Madrid las líneas generales de una propuesta de zonificación de la parcela, Oviedo ha logrado avanzar en estas conversaciones con Defensa y sentar también al Principado en estas reuniones, factor clave, señalan algunas fuentes, para reactivar el interés de Defensa en alcanzar una solución para el futuro de la Fábrica de Armas.

En este momento están sentados a esas mesas Ayuntamiento, Ministerio y Gobierno regional. Por parte del Principado, trabajan en la definición del modelo la dirección general de Urbanismo pero también el vicepresidente Juan Cofiño ha establecido contactos con el gobierno central para acelerar las conversaciones.

Alfredo Canteli se muestra razonablemente satisfecho con la situación a la que se ha llegado, aunque recomienda prudencia y afianzar los acuerdos a los que van llegando las tres partes. “La única forma de conseguir que tres administraciones colaboren y lleven a buen puerto una negociación de este calibre es la seriedad en los planteamientos, la lealtad en las conversaciones y, sobre todo, poner por delante el interés general”, explicaba ayer a este periódico.

Otra forma de negociar

En lo que insisten todas las fuentes es en el avance de las negociaciones en estos últimos dos meses, habiéndose logrado llegar a una situación mucho más avanzada de la que se planteó en anteriores ocasiones. Ahora, cuentan personas implicadas en las últimas reuniones, “se puede vislumbrar el principio de un acuerdo definitivo”. La diferencia frente a los otros intentos de negociación está, de un lado, en el añadido del Principado como tercera pata en la mesa. Ni el gobierno local anterior, pese a compartir color político con Suárez de la Riva, ni Agustín Iglesias Caunedo sentaron en sus conversaciones con Defensa a representantes del gobierno regional. Ahora ha sido clave la amistad y buena sintonía entre Adrián Barbón y Alfredo Canteli y también las conversaciones previas entre Cofiño y el teniente de Alcalde, Nacho Cuesta.

La otra diferencia está en la forma de abordar la operación. Además de sumar al Principado, el Ayuntamiento de Oviedo ha mantenido desde el principio del mandato una postura firme sobre qué hacer en La Vega. O qué no hacer. Nunca, en ningún caso, comprar los terrenos.

A la administración local, que tiene la capacidad del ordenamiento del suelo (condicionado por las competencias regionales, como es lógico) le interesa un acuerdo en el que no haya que pagar dinero y en el que las tres administraciones vayan de la mano. Establecer un consorcio o un instrumento similar con capacidad para integrar a todas las partes sería lo ideal.

De momento, lo que se ha puesto encima de la mesa es una aproximación a lo que podría contener la parcela: un espacio de equipamientos y parque empresarial vinculado a las naves, una zona verde y unos aprovechamientos urbanísticos. La forma en que esas tres partes se distribuyen en el terreno y en qué afecta a los intereses de cada administración es la materia actual de negociación. Defensa ya ha mostrado su disposición a llegar a un acuerdo, consciente de que el ministerio no puede convertirse en un problema a la hora de diseñar la transformación de la ciudad ni para el futuro del área central metropolitana de la región.

Canteli: "La solución no es comprar los terrenos"

Hay un mantra que el Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, repite mucho a sus concejales y acostumbra también a utilizar como arma escurridiza ante los periodistas. “Hay que hablar menos y hacer más”. No le gusta al regidor anunciar proyectos hasta que no son una realidad, por más que ese afán le lleve a veces a no sacar pecho hasta que la cinta para inaugurar esté lista. En el caso de La Vega no iba a ser de otra forma. Ayer, en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, Canteli volvió a repetir su credo: “No me gusta hablar de algo cuando todavía no se ha concretado”. Pero sí confirmó una cosa “la solución no es comprar los terrenos”.

Con la fábrica de armas las cautelas se multiplican porque, alerta, “especular con una operación tan importante para Oviedo como es recuperar la Vega sólo puede llevar a entorpecer el desarrollo de los acontecimientos”. Ese ruido que muchos temen se manifestó ayer, precisamente, en forma de dos comunicados. La portavoz de Vox, Cristina Coto, por un lado, mostró ayer su “sorpresa” ante la existencia de reuniones con Defensa “sin que lo hayan publicitado a bombo y platillo como es habitual”. Coto también criticó la falta de información: “No es de recibo que los ovetenses no tengan ni idea de los planes municipales para estos terrenos y por no saber, no sabemos si el propósito es comprar la totalidad de los terrenos o 30.000 metros cuadrados”.

Parecidas dudas expresó ayer la plataforma “Salvemos La Vega”, sorprendidos por la confusión sobre la postura municipal ante las negociaciones y decepcionados con contemplar la parcela “solo como un activo económico y un solar, despreciando sus atributos como legado histórico y como patrimonio industrial de interés no solo local sino también regional, nacional y mundial”.

A todos ellos respondió ayer, de alguna forma, el Alcalde cuando aclaró que no se trata de una operación de compra. “El Ayuntamiento de Oviedo”, declaró ayer Canteli, “no se plantea soluciones para la Vega que pasen por comprar estos terrenos. Esa no es la línea de las actuales conversaciones y de los postulados que estamos analizando las tres administraciones”.

¿Cuál es la línea de actuación? Canteli no da todos los detalles, pero explica que lo que hay es “una buena sintonía con El Ministerio de Defensa y el Principado de Asturias para explorar otras posibilidades que permitan desarrollar proyectos y soluciones para este recinto y que redunden en beneficio de la ciudad”.

Más allá de si se trata de un consorcio o se está hablando de otro tipo de operación, Canteli afirma que en esta primera etapa, embrionaria pero muy esperanzadora en términos de perspectiva de éxito, “lo importante era conseguir que las tres administraciones nos sentásemos a hablar claramente y con interés de cooperación sobre esta cuestión. Y es el punto en el que nos encontramos”. “Estoy convencido”, concluye el Alcalde, “de que compartimos el deseo de conseguir un acuerdo definitivo lo más rápidamente posible y vamos a seguir trabajando en esa dirección, con una negociación sensata y seria.